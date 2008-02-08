مراسم میهمانی لاله ها در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان در این مراسم که شب گذشته با حضور خانواده های معظم شهدا و جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی همدان در جوار گلزار شهدای این شهر برگزار شد، وزیر کشور اظهار داشت: رمز زندگی، حق مداری و پایداری برای اثبات حق است که شهدا این رمز را در زندگی خود به کار گرفته اند.

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی با بیان اینکه انقلاب اسلامی حاصل گذشت فرزندان ایران از هستی خود برای تحقق وعده های الهی است، افزود: شهدا پیام الهی را به جان خریدند و پیروزی انقلاب را رقم زدند.

وی انقلاب را میراث شهدا عنوان کرد و با بیان اینکه میراث داران شهدا در جای جای کشور باید برای پرفروغ کردن راه شهدا قدم بردارند، یادآور شد: رمز موفقیت ملت ایران با وجود فشارهای نظامی و سیاسی استواری آن بر حق است.

پورمحمدی خانواده های شهدا را معلمان زندگی ایرانیان دانست و تصریح کرد: امت اسلامی و ملت مسلمان ایران به رغم وجود دسیسه ها و ترفندهای دشمنان در تمامی عرصه ها موفق است و نقشه های دشمنان علیه ایران عملی نمی شود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران پس از گذشت سه دهه همچنان با شکوه و قدرت و ایستادگی بر شعارهای خود در حال پیشروی است تصریح کرد: امواجی که انقلاب ایجاد کرده در سراسر جهان منعکس شده است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی ایران پیامی حیات بخش و عزت آفرین را در سراسر جهان منعکس کرده است.

در پایان این مراسم حجت الاسلام پورمحمدی به همراه جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه های اجرایی استان همدان با حضور بر مزار شهدای انقلاب و اهدای شاخه گل با شهدا تجدید میثاق کردند.