اصولگرایی مختص به یک حزب و جناح نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام مجتبی ذوالنور، شب گذشته در ششمین همایش بزرگ پیشکسوتان در حسینیه امام خمینی (ره) مشهد اظهار داشت: پایبندی به اصول اصولگرایی مبنای اصلی این جناح است و هر فردی که پایبند به اصول نظام باشد، عضو هر گروه و حزبی که باشد به نحوی اصولگراست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: از مهرماه سال پیش تاکنون 37 میلیون و 500 هزار بار خبر حمله به ایران در سایت های مختلف تکرار شده و دشمن جنگی رسانه ای را علیه ایران آغاز کرده است تا مسئولان هسته ای ما را وادار به سازش کند.

ذوالنور علت عدم حمله آمریکا به ایران را نداشتن دست آویز اعلام کرد و گفت: این از خوبی و نجابت آمریکا نیست که به ایران حمله نمی کند بلکه درجه ریسک این کار بالاست.

وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز به طور متوسط 41 درصد ارتباطات اقتصادی ما با آمریکا قطع شده است.

ذوالنور دنیای امروز را دنیای دو قطبی خواند و گفت: امروز یک طرف سکولاریزم و لائیسم است و طرف دیگر تفکر اسلامی و انقلاب اسلامی است و امروز یهود علیه صهیونیسم از انقلاب شما تاثیر می پذیرد و موج بیداری دینی و انقلابی در دنیا به برکت این انقلاب به حرکت در آمده است.

امام جمعه مشهد نیز در این مراسم گفت: انقلاب ما شامل سه مرحله تخریب، تاسیس و ادامه انقلاب است و ما در حال حاضر در فاز سوم انقلاب ایستاده ایم .

آیت الله علم الهدی در توصیف سبقت گیرندگان هرحرکت انقلابی ادامه داد: مسئله باورمندی ژرف نسبت به خداوند و قدرت الهی و شهامت، منشا عملی شدن دو عاملی است که محرکی قوی در حرکت پیشکسوتان انقلاب در برابر استبداد بود.