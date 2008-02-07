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۱۸ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۴۶

جنبش حماس:

گفته های ابومازن باج خواهی از ملت فلسطین است

گفته های ابومازن باج خواهی از ملت فلسطین است

جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) گفته های امروز رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین را باج خواهی از ملت فلسطین و بازار گرمی طرح های شکست خورده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، فوزی برهوم سخنگوی حماس به خبرگزاری فرانسه گفت: آنچه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح می کند، باج خواهی از ملت فلسطین است.

وی افزود: ابومازن به گزینه مقاومت علیه اشغالگران معتقد نیست و این گفته های وی درچارچوب طرح های شکست خورده و تحت شعار حفاظت از ملت فلسطین مطرح می شود.

ابوزهری خاطرنشان کرد: ابومازن از حقوق ملت فلسطین و در صدر آن مقاومت که آن را تروریسم نامید، چشم پوشی کرده است.

وی تاکید کرد: "مشکل، مقاومت نیست بلکه اشغالگری" رژیم اسرائیل است.

شایان ذکر است، "نبیل ابوردینه" سخنگوی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان امروز گفت: ابومازن آماده تلاش برای دستیابی به آتش بس دوجانبه با اسرائیل برای متوقف کردن کشتار روزانه مردم فلسطین درغزه است.

ابوردینه افزود: ابومازن بار دیگر بر آمادگی خود برای تحویل گرفتن فوری گذرگاهها برای برداشته شدن درد و رنج ملت فلسطین تاکید می کند. وی این "طرح ابومازن را در راستای منافع ملت فلسطین" توصیف کرد.

کد مطلب 634963

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