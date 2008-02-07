گفته های ابومازن باج خواهی از ملت فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر، فوزی برهوم سخنگوی حماس به خبرگزاری فرانسه گفت: آنچه ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح می کند، باج خواهی از ملت فلسطین است.



وی افزود: ابومازن به گزینه مقاومت علیه اشغالگران معتقد نیست و این گفته های وی درچارچوب طرح های شکست خورده و تحت شعار حفاظت از ملت فلسطین مطرح می شود.



ابوزهری خاطرنشان کرد: ابومازن از حقوق ملت فلسطین و در صدر آن مقاومت که آن را تروریسم نامید، چشم پوشی کرده است.

وی تاکید کرد: "مشکل، مقاومت نیست بلکه اشغالگری" رژیم اسرائیل است.

شایان ذکر است، "نبیل ابوردینه" سخنگوی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان امروز گفت: ابومازن آماده تلاش برای دستیابی به آتش بس دوجانبه با اسرائیل برای متوقف کردن کشتار روزانه مردم فلسطین درغزه است.

ابوردینه افزود: ابومازن بار دیگر بر آمادگی خود برای تحویل گرفتن فوری گذرگاهها برای برداشته شدن درد و رنج ملت فلسطین تاکید می کند. وی این "طرح ابومازن را در راستای منافع ملت فلسطین" توصیف کرد.