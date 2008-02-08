پروژه روشنایی کمربندی کلاچای به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، این پروژه به طول 5/5 کیلومتر با اعتبار 266 میلیون تومان و شبکه برق رسانی یک هزار و 800 متر به بهره برداری رسید.
مدیرکل راه و ترابری استان گیلان در این مراسم اظهار داشت: در دهه فجر 108 پروژه با هزینه ای بالغ بر171 میلیارد و 183میلیون ریال در استان به بهره برداری رسیده است.
ناصر صادقی شهرستانی اعلام کرد: این پروژه ها شامل 60 کیلومتر طول آسفالت راه های اصلی و فرعی، 156 کیلومتر طول آسفالت راه های روستایی، سه دستگاه پل عابر پیاده، 10 دستگاه پل ارتباطی، دو دستگاه احداث ساختمان راه و ترابری، 12 کیلومتر اجرای حفاظ ایمنی با گاردریل و 24 کیلومتر اجرایی روشنایی راه ها است.
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