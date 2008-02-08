پروژه روشنایی کمربندی کلاچای به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رودسر، این پروژه به طول 5/5 کیلومتر با اعتبار 266 میلیون تومان و شبکه برق رسانی یک هزار و 800 متر به بهره برداری رسید.

مدیرکل راه و ترابری استان گیلان در این مراسم اظهار داشت: در دهه فجر 108 پروژه با هزینه ای بالغ بر171 میلیارد و 183میلیون ریال در استان به بهره برداری رسیده است.