اظهارات فرمانده نيروهاي آمريكا در عراق فاقد مباني منطقي است

به گزارش خبرگزاري مهر، حميدرضا آصفي در واكنش به اظهارات "جان ابي زيد" در كميته خدمات نظامي مجلس نمايندگان آمريكا گفت : اين قبيل اظهارات تلاش براي سرپوش گذاشتن بر ضعف و ناتواني نيروهاي اشغالگر در كنترل منطقه تحت اشغال خويش بوده و به هيچ وجه ازمسووليت آنها در برقراري ثبات و امنيت در كشور عراق كم نمي كند.

وي اظهارداشت : راهبرد بكارگيري شيوه هاي كهنه تبليغاتي و عمليات رواني با هدف اتهام زني به ديگران و فرافكني ؛ راه خروج آمريكا براي رهايي از پيامدهاي غلط سياست هاي امنيتي و اشغالگري نبوده و نيست.

سخنگوي وزارت امور خارجه اظهارات فرمانده نيروهاي آمريكا در عراق را متناقض خواند و افزود: فرمانده نيروهاي آمريكا در عراق در بخشي از اظهارات خود ابراز داشته كه ايران چشمان خود را در مرزهاي خود نسبت به ورود القاعده به ايران مي بندد و در جايي ديگر از همين سخنراني گفته است كه ايران هيچگونه اختلالي در عراق انجام نداده است.

آصفي تصريح كرد: اين قرائن و شواهد به وضوح بيانگر اراده واقعي جمهوري اسلامي ايران در حمايت از مردم عراق و افغانستان و برقراري ثبات و امنيت منطقه و تحقق ساختارهاي دمكراتيك مبتني بر اراده مردم و نه تحميل از خارج بوده است درحاليكه آمريكا با لشكركشي خود به منطقه تنها موجب بي ثباتي و ناامني شده است.

سخنگوي وزارت امور خارجه با اشاره به مسووليت هاي نيروهاي اشغالگر بر اساس كنوانسيون ژنو در استقرار امنيت در عراق گفت : جمهوري اسلامي ايران از كليه حقوق قانوني خود براي استيفاي حقوق شهروندانش استفاده مي كند و تنها راه برقراري امنيت و ثبات درعراق ؛ خروج نيروهاي اشغالگراست.