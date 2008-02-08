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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۲۳

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: برگزاری روز نخست از هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور و پیگیری مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام(ره) از اهم رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه نوزدهم بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با سی ام محرم الحرام سال 1428 هجری قمری و برابراست با هشتم فوریه سال 2008 میلادی.

- روز نخست از هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:

* برق شیراز - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 13:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* صنعت نفت آبادان - پگاه گیلان، ساعت 13:30، ورزشگاه تختی آبادان
* شیرین فراز کرمانشاه - ذوب آهن اصفهان، ساعت 13:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* ملوان بندرانزلی - استقلال اهواز، ساعت 13:30، ورزشگاه دستگردی تهران
* صباباتری - راه آهن تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم
* سایپا تهران - پاس همدان، ساعت 13:30، ورزشگاه انقلاب کرج

- دومین روز از چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) امروز در سالن حیدریان قم برگزار می شود.

 - هفته نوزدهم رقابت های فوتبال بوندس لیگا با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:
* اینتراخت فرانکفورت - آرمینیا بیله فلد

کد مطلب 634977

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