تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه نوزدهم بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با سی ام محرم الحرام سال 1428 هجری قمری و برابراست با هشتم فوریه سال 2008 میلادی.

- روز نخست از هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:



* برق شیراز - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 13:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

* صنعت نفت آبادان - پگاه گیلان، ساعت 13:30، ورزشگاه تختی آبادان

* شیرین فراز کرمانشاه - ذوب آهن اصفهان، ساعت 13:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* ملوان بندرانزلی - استقلال اهواز، ساعت 13:30، ورزشگاه دستگردی تهران

* صباباتری - راه آهن تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم

* سایپا تهران - پاس همدان، ساعت 13:30، ورزشگاه انقلاب کرج

- دومین روز از چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) امروز در سالن حیدریان قم برگزار می شود.

- هفته نوزدهم رقابت های فوتبال بوندس لیگا با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:

* اینتراخت فرانکفورت - آرمینیا بیله فلد