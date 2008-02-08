تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه نوزدهم بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی، مقارن است با سی ام محرم الحرام سال 1428 هجری قمری و برابراست با هشتم فوریه سال 2008 میلادی.
- روز نخست از هفته بیستم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می شود:
* برق شیراز - مقاومت سپاسی شیراز، ساعت 13:30، ورزشگاه حافظیه شیراز
* صنعت نفت آبادان - پگاه گیلان، ساعت 13:30، ورزشگاه تختی آبادان
* شیرین فراز کرمانشاه - ذوب آهن اصفهان، ساعت 13:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
* ملوان بندرانزلی - استقلال اهواز، ساعت 13:30، ورزشگاه دستگردی تهران
* صباباتری - راه آهن تهران، ساعت 13:30، ورزشگاه شهید درخشان رباط کریم
* سایپا تهران - پاس همدان، ساعت 13:30، ورزشگاه انقلاب کرج
- دومین روز از چهارمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) امروز در سالن حیدریان قم برگزار می شود.
- هفته نوزدهم رقابت های فوتبال بوندس لیگا با برگزاری دیدار زیر آغاز می شود:
* اینتراخت فرانکفورت - آرمینیا بیله فلد
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