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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۲۵

نشست سیاسی بسیجیان فرهنگی در کرج برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: نشست سیاسی بسیجیان فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه چهار کرج با حضور 600 نفر از فرهنگیان این ناحیه در سالن فردوس کرج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جانشین اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شب گذشته در این همایش اظهار داشت: بازشناسی اهداف و دستاوردهای انقلاب و ارج نهادن به ایثارگریهای امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب به خصوص تجدید میثاق با آنان یکی از کارهایی است که تمام مردم جامعه باید به آنها عمل کنند و این پیروزی را زنده نگه دارند.

سردار رمضان شعبانی افزود: حادثه انقلاب نزدیک به سه دهه است که در جهان می درخشد و  این درخشش و معنویت گرایی در شرایط امروز نظام جهانی بی نظیر است.

وی خاطرنشان کرد: در آستانه 22 بهمن تمام ملت ایران و مسلمانان جهان باید خود را برای مانور ملی و رزمایش سیاسی آماده کنند و قدرت ملی ایران را به رخ تمام جهان بکشند.

این مسئول بیان داشت: معلمان، فرهنگیان و مدیران جامعه در عرصه مهندسی فرهنگی و سیاسی جامعه نقش بسیار خطیری را ایفا می کنند.

جانشین اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: مردم ایران باید حضور خود را در انتخابات و 22 بهمن تثبیت کنند و نشان دهند انتخاب وکلای مجلس و رئیس جمهور در دست آنهاست.

شعبانی یادآور شد: هر روز که از عمر انقلاب می گذرد هوشمندی و آگاهی سیاسی مردم افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: تمام مردم باید خصوصیات  کاندیداهای انتخاباتی را بشناسند و به توانمندیهای و صلاحیتهای آنها آگاهی کامل داشته باشند تا انتخابات به نحو احسن برگزار و حاکمیت دینی در کشور ماندگار و تثبیت شود.

کد مطلب 634981

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