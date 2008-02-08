نشست سیاسی بسیجیان فرهنگی در کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، جانشین اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شب گذشته در این همایش اظهار داشت: بازشناسی اهداف و دستاوردهای انقلاب و ارج نهادن به ایثارگریهای امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب به خصوص تجدید میثاق با آنان یکی از کارهایی است که تمام مردم جامعه باید به آنها عمل کنند و این پیروزی را زنده نگه دارند.

سردار رمضان شعبانی افزود: حادثه انقلاب نزدیک به سه دهه است که در جهان می درخشد و این درخشش و معنویت گرایی در شرایط امروز نظام جهانی بی نظیر است.

وی خاطرنشان کرد: در آستانه 22 بهمن تمام ملت ایران و مسلمانان جهان باید خود را برای مانور ملی و رزمایش سیاسی آماده کنند و قدرت ملی ایران را به رخ تمام جهان بکشند.

این مسئول بیان داشت: معلمان، فرهنگیان و مدیران جامعه در عرصه مهندسی فرهنگی و سیاسی جامعه نقش بسیار خطیری را ایفا می کنند.

جانشین اداره سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عنوان کرد: مردم ایران باید حضور خود را در انتخابات و 22 بهمن تثبیت کنند و نشان دهند انتخاب وکلای مجلس و رئیس جمهور در دست آنهاست.

شعبانی یادآور شد: هر روز که از عمر انقلاب می گذرد هوشمندی و آگاهی سیاسی مردم افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: تمام مردم باید خصوصیات کاندیداهای انتخاباتی را بشناسند و به توانمندیهای و صلاحیتهای آنها آگاهی کامل داشته باشند تا انتخابات به نحو احسن برگزار و حاکمیت دینی در کشور ماندگار و تثبیت شود.