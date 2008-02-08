کلمنته باید شرایط ما را بپذیرد/ تیم ملی همیشه شروع ضعیفی دارد

مهدی محمد نبی دبیرکل فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب به خبرنگارمهرافزود : درمدت حضور کلمنته درتهران جلسات بسیارخوبی از سوی مسئولان فدراسیون با این مربی اسپانیایی برگزارشد و طرفین خواسته های خود را برای همکاری دوجانبه مطرح کردند؛ اینکه آیا این مذاکرات به توافق نهایی و عقد قرارداد بینجامد یا نه به نظر کلمنته بستگی دارد که قراراست تا روز دوشنبه هفته جاری تصمیم خود را برای همکاری با فدراسیون فوتبال ایران اعلام کند .

نبی اضافه کرد : کلمنته در بازدید های خود از امکانات تیم ملی شامل محل تمرینات ، خوابگاه ، غذاخوری و حتی امکانات و تسهیلات شخصی نظیر محل اقامت و... رضایت خود را ابراز کرد اما تصمیم گیری برای همکاری با فدراسیون فوتبال به نظر نهایی وی بستگی دارد .

دبیرکل فدراسیون فوتبال با بیان اینکه درکلیات با کلمنته به توافق رسیده ایم و مانعی بر سر راه همکاری وی با تیم ملی وجود ندارد، اظهار داشت : کلمنته درمذاکرات خود بر روی برخی جزئیات اصرار داشت که فدراسیون انعطاف پذیری لازم را در این زمینه دارد ولی این شرایط تنها تا حد مشخصی قابل تحقق است و برای همکاری متقابل، انعطاف پذیری طرفین اصلی اجتناب ناپذیر خواهد بود .

وی اضافه کرد : تا روز دوشنبه منتظر پاسخ کلمنته خواهیم ماند و درصورت موافقت وی برای همکاری با فدراسیون فوتبال برنامه های تیم ملی شامل اردوها و بازی های تدارکاتی را در نشستی مشترک با نظر وی تنظیم خواهیم کرد.

نبی در خصوص برگزاری دیدار تدارکاتی روز 23 اسفند مقابل عمان اظهار داشت : هنوز برگزاری این دیدارقطعی نیست و همچنان در این زمینه منتظر پاسخ مثبت طرف عمانی هستیم .

دبیرکل فدراسیون فوتبال پیرامون نخستین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان در مسابقات مقدماتی جام جهانی مقابل سوریه و کسب نتیجه ضعیف بدون گل در ورزشگاه آزادی یادآور شد : در این دیدار ناهماهنگی بین خطوط مختلف تیم ملی بویژه بازیکنان خط میانی و حمله مشهود بود و این شرایط، ما را از سه امتیاز خانگی این دیدار محروم کرد .

نبی اضافه کرد : البته تیم ملی درسال های اخیر در مسابقات مقدماتی همواره شروع ضعیفی داشته و نتوانسته به امتیازات کامل دیدارهای اول خود دست یابد ولی با تدابیر کادر فنی و هماهنگی بیشتر بین بازیکنان ، تیم ملی در بازی های آینده به شرایط بهتری دست خواهد یافت و امتیاز از دست رفته مقابل سوریه را جبران خواهد کرد .