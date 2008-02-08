اسامی واحدهای غیر معتبر دانشگاه آزاد در رشته مامایی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی اعلام رسمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دانشگاه آزاد اسلامی و به استناد رای صادره در جلسه یکصد و هشتاد و سوم شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ 26 آذرماه سال جاری اسامی 17 واحد سلب اعتبار شده اعلام شد.

بر این اساس صلاحیت 17 واحد دانشگاه آزاد در زمینه آموزش رشته مامایی در شهرهای مرند، مراغه، مسجد سلیمان،‌ مهاباد،‌ ارسنجان،‌ آستارا،‌ قوچان، فیروزآباد، شهرکرد، نجف آباد، بیرجند، بهبهان،‌ زاهدان، آبادان، گچساران، جهرم و خلخال طرح و ابطال کلی شد.

شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت مقرر کرد که واحدهای مذکور از سال تحصیلی 88 - 87 مجاز به پذیرش دانشجو در رشته مامایی نخواهند بود.

به گزارش مهر، بر اساس مصوبه شورای گسترش وزارت بهداشت مبنی بر لغو صلاحیت 17 برنامه آموزشی مامایی در دانشگاه آزاد اسلامی و اعلام آن به این دانشگاه و شورای عالی انقلاب فرهنگی، این بخشها تا اطلاع ثانوی اجازه تربیت دانشجو در هیچ یک از مقاطع در رشته مامایی را ندارند.

این تصمیم در پی ارزیابی وزارت بهداشت از واحدهای دانشگاه آزاد گرفته شده است . سایر بخش های آموزش مامایی در دانشگاه آزاد نیز مورد ارزیابی قرار گرفته اند که بر این اساس گروهی از این بخشها توانایی ادامه آموزش مرتبط با رشته مامایی را دارند و گروهی دیگر نیز اخطار آموزشی دریافت کرده اند که باید نسبت به بهبود روشهای آموزشی اقدام کنند.

پیش از این دکتر سید حسین یحیوی - معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی در اطلاعیه ای اعلام کرده بود که تاکنون هیچ رشته علوم پزشکی در دانشگاه آزاد حذف نشده است.