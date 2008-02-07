دیدار سفیر ایران با عون و تاکید بر اجماع لبنانی ها/ رایزنی موسی با میشل سلیمان و نبیه بری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، محمد رضا شیبانی امروز با ژنرال میشل عون رئیس جریان ملی آزاد لبنان در منطقه الرابیه دیدار و گفتگو کرد.



شیبانی میزگرد تلویزیونی مشترک ژنرال عون و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان را به رویدادی توصیف کرد که بیانگر تجلی زیبایی تاریخی لبنان است و بر همزیستی مشترک در این کشور دلالت دارد.



وی بر موضع ثابت ایران مبنی بر اینکه "لبنانی ها به اجماعی داخلی برای گذر از بحران سیاسی دست یابند"، تاکید کرد و ابراز امیدواری کرد که عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در طرح خود به موفقیت برسد.



شیبانی همچنین به "آمادگی دائم ایران برای حمایت از همه تلاش های خیرخواهانه به منظور کمک به لبنان" اشاره کرد.

در همین حال، دبیرکل اتحادیه عرب امروز برای ادامه رایزنی های خود با گروههای سیاسی لبنان درچارچوب طرح کاری این اتحادیه به منظور حل بحران سیاسی این کشور وارد بیروت شد.

وی در پی ورود به بیروت به طور جداگانه با ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش و نبیه بری رئیس مجلس لبنان دیدار و درباره اوضاع ملی و مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری این کشور بحث و تبادل نظر کرد.



اتحادیه عرب عصر روز شنبه(15 دی) با ارائه یک طرح کاری خواستار برگزاری فوری نشست پارلمان لبنان برای انتخاب میشل سلیمان فرمانده ارتش این کشور به عنوان رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی و نیز تدوین قانون جدید انتخابات لبنان بلافاصله پس از انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت وحدت ملی شد.



موسی پس از ارائه این طرح برای رایزنی با مقامهای لبنانی درباره این طرح، دو بار به بیروت سفر کرد، اما پس از پایان سفر دوم خود اعلام کرد که حل بحران لبنان به فعالیت بسیار نیاز دارد.



در طرح کاری اتحادیه عرب ایده اختصاص 13 وزیر به جناح اکثریت، 10 وزیر به مخالفان و 7 وزیر به رئیس جمهوری مطرح شده است.



مخالفان سنیوره با این ایده مخالفند و خواستار دستیابی به یک سوم تضمینی در دولت (10+10+10) هستند.

انتخاب رئیس جمهوری لبنان تا کنون 13 بار به تعویق افتاده و به 22 بهمن موکول شده است.