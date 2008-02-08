شکل بازی تیم ملی باید تغییر کند / با جدایی میداودی کنار آمده ایم

مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نتیجه تیم ملی فوتبال کشورمان برابر سوریه افزود: این نتیجه تاثیر منفی زیادی نخواهد داشت چراکه پنج دیدار دیگر پیش رو داریم.

وی ادامه داد: اگر دنبال پیشرفت و نتیجه گرفتن در بازی های آینده هستیم باید از همه نظر تیم ملی دستخوش تغییرات شود. این تغییرات باید از شکل بازی تا نسل و نوع استفاده از بازیکنان را شامل شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز در خصوص کلمنته تصریح کرد: این مربی برای آن جذب می شود که این تغییرات را انجام دهد که قابل لمس و مشاهده باشد. مطمئنا این موضوع به موفقیت تیم ملی کمک خواهد کرد.

وی در مورد دلایل گل نزدن مهاجمان در بازی های گذشته اضافه کرد: این مساله یعنی اینکه تاکتیک تیم و بازیکنان باید تغییر کنند.

جلالی در پایان با مثبت ارزیابی کردن شرایط استقلال اهواز و آمادگی کامل این تیم برای حضور در رقابت های لیگ برتر، در مورد جدایی میلاد میداودی از این تیم گفت: با این مشکل کنار آمده ایم.