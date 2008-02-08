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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۰:۱۰

جلالی در گفتگو با مهر:

شکل بازی تیم ملی باید تغییر کند / با جدایی میداودی کنار آمده ایم

شکل بازی تیم ملی باید تغییر کند / با جدایی میداودی کنار آمده ایم

کارشناس فوتبال کشور تاکید کرد که شکل بازی تیم ملی برای بازی های آینده باید تغییر کند.

مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نتیجه تیم ملی فوتبال کشورمان برابر سوریه افزود: این نتیجه تاثیر منفی زیادی نخواهد داشت چراکه پنج دیدار دیگر پیش رو داریم.

وی ادامه داد: اگر دنبال پیشرفت و نتیجه گرفتن در بازی های آینده هستیم باید از همه نظر تیم ملی دستخوش تغییرات شود. این تغییرات باید از شکل بازی تا نسل و نوع استفاده از بازیکنان را شامل شود.

سرمربی تیم فوتبال استقلال اهواز در خصوص کلمنته تصریح کرد: این مربی برای آن جذب می شود که این تغییرات را انجام دهد که قابل لمس و مشاهده باشد. مطمئنا این موضوع به موفقیت تیم ملی کمک خواهد کرد.

وی در مورد دلایل گل نزدن مهاجمان در بازی های گذشته اضافه کرد: این مساله یعنی اینکه تاکتیک تیم و بازیکنان باید تغییر کنند.

جلالی در پایان با مثبت ارزیابی کردن شرایط استقلال اهواز و آمادگی کامل این تیم برای حضور در رقابت های لیگ برتر، در مورد جدایی میلاد میداودی از این تیم گفت: با این مشکل کنار آمده ایم.

کد مطلب 635010

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