تیم ملی نباید با یک مهاجم بازی می کرد

ناصر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم ملی در اکثر دقایق این دیدار با آرایش 1-4-1-4 به میدان رفت و اگر قرار بود مهدی رجب زاده یا کریمی مهاجم باشند، باید از همان جلو روی دفاع سوریه فشار می آوردند. در مجموع نباید تیم را طوری به میدان می فرستادند که سامره تک مهاجم باشد.

وی ادامه داد: واقعا عجیب بود که در این مسابقه یک موقعیت صددرصد گلزنی را هم به دست نیاوردیم. همه بازیکنان از نظر فردی خوب بودند ولی از نظر کارهای هجومی بسیار ناهماهنگ و بی برنامه بودند تا 2 امتیاز مهم را در این مسابقه از دست بدهیم.

مربی پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان با اشاره به این موضوع که هفت بازیکن حاضر در زمین لژیونر بودند، تصریح کرد: این موضوع باعث ناهماهنگی بین بازیکنان شده بود که باید با در نظر گرفتن بازی های تدارکاتی در روزهای فیفا، این مشکل را برطرف کرد.

ابراهیمی درمورد گل نزدن مهاجمان در بازی های اخیر اضافه کرد: وقتی بازیکنان میانی 10 پاس به همدیگر نمی دهند، تغذیه خوب و موقعیت مناسب برای مهاجمان ایجاد نکرده و در طول بازی یک بار توپ سالمی به محوطه جریمه ارسال نمی شود، نمی توان از بازیکنان مهاجم انتظار گلزنی داشت. ضمن اینکه ذخیره بودن بیش از حد مهاجمان در این سال ها یکی از دلایل افت آنها شده است.

وی تاکید کرد: مطمئنا اگر کادر فنی گذشته هدایت تیم را برعهده داشت، بازیکنان با هماهنگی بیشتر در زمین حاضر می شدند. البته مطمئنم در بازی های آینده تیم ایران می تواند نتیجه لازم را به دست آورده و به مرحه بعد صعود می کند زیرا ما در بازی های خارج از خانه بهتر بازی می کنیم.

مربی پیشین تیم ملی کشورمان در پایان در مورد کلمنته گفت: این مربی اسپانیایی از نظر فنی مربی بزرگی است و نباید روی حضور دائمش در ایران سختگیری کرد. دستیارانش می توانند با مشاهده مسابقات نفرات شایسته را انتخاب کرده تا کلمنته از شناخت بالای خود از فوتبال، قدرت فنی اش و استفاده از این بازیکنان به موفقیت فوتبال ایران در مسابقات بین المللی کمک کند.