آتلانتیس به فضا پرتاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در حالی که تا ساعاتی پیش از پرتاب شاتل آتلانتیس شانس پرتاب آن از رقم ناامیدکننده 30 درصد به 40 درصد رسیده بود اما در نهایت این شاتل در ساعت 2 و 45 دقیقه یعدظهر به وقت شرق آمریکا از مرکز فضایی کندی در فلوریدا راهی ایستگاه فضایی بین المللی شد.

این پرتاب در حالی انجام شد که وجود ابرهای باران زا و احتمال بروز صاعقه و وزش تندباد به عنوان بخشی از قوانین عدم پرتاب در ناسا پرتاب آن را در هاله ای از ابهام فرو برده بودند.

درخصوص این شاتل، پنجره پرتاب تنها برای 10 دقیقه باز بود.

در این ماموریت استیو فریک فرماندهی 6 فضانورد دیگر را بر عهده دارد. آلن پویندکسر (خلبان)، للاند ملوین (متخصص ماموریت) ، رکس والهم ، استنلی لاو و هانس شاگل –از آژانس فضانوردی اروپا- و لیپولد ایهارت دیگر خدمه این ماموریت هستند.

در این ماموریت 11 روزه آزمایشگاه کلمبوس ساخت آژانس فضانوردی اروپا به ایستگاه فضایی بین المللی ملحق خواهد شد.

بر اساس اعلام سایت رسمی ناسا، در این ماموریت دانیل تانی، مهندس پرواز ماموریت اکتشافاتی 16 که با شاتل دیسکاوری در ماه اکتبر به ایستگاه فضایی بین المللی ملحق شده بود، به همراه دیگر خدمه آتلانتیس به زمین باز خواهد گشت و جای وی را لیپولد ایهارت خواهد گرفت.