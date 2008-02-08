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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۱:۵۹

/ تکواندو بین المللی جام فجر/

کلیه تیم های خارجی و داخلی وارد بندرعباس شدند

بیستیمن دوره رقابت های بین المللی تکواندو جام فجر در حالی از صبح فردا در سالن فجر بندر عباس آغاز می شود که کلیه تیم های خارجی و داخلی وارد این شهر شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر ، سالن فجر شهرستان بندرعباس از فردا شاهد برگزاری رقابت های بین المللی تکواندو جام فجر گرامیداشت شهدای خلیج فارس خواهد بود. تیم های کره جنوبی ، امارات، بحرین و افغانستان روز گذشته به طورمستقیم وارد بندرعباس شدند و تیم های روسیه، لبنان، هند، ارمنستان، اردن، پاکستان، آذربایجان وعراق نیز به همراه تیم های امید ایران ، جوانه و دانشگاه آزاد نیز که در تهران حضور داشتند طی دو پرواز پنج شنبه شب و صبح جمعه به بندرعباس منتقل شدند.

 *قرعه کشی مسابقات ساعت 17 تا 19 امروز با حضور مسئولان تیم ها در هتل هرمز که محل استقرار تمام تیم هاست برگزار خواهد شد.
*طبق برنامه اعلام شده روز شنبه در اولین روز مسابقات، تکواندوکاران اوزان زوج و روز یکشنبه در دومین و آخرین روز نیز تکواندوکاران اوزان فرد به میدان می روند.
* وزن کشی مسابقات برای اوزان زوج ساعت 19 تا 21 روز جمعه در محل هتل و وزن کشی اوزان فرد نیز ساعت 14 الی 16 شنبه در محل سالن برگزار خواهد شد.
* مراسم افتتاحیه مسابقات نیز ساعت 16 الی 18 شنبه برگزار می شود.

کد مطلب 635036

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