کلیه تیم های خارجی و داخلی وارد بندرعباس شدند

به گزارش خبرنگار مهر ، سالن فجر شهرستان بندرعباس از فردا شاهد برگزاری رقابت های بین المللی تکواندو جام فجر گرامیداشت شهدای خلیج فارس خواهد بود. تیم های کره جنوبی ، امارات، بحرین و افغانستان روز گذشته به طورمستقیم وارد بندرعباس شدند و تیم های روسیه، لبنان، هند، ارمنستان، اردن، پاکستان، آذربایجان وعراق نیز به همراه تیم های امید ایران ، جوانه و دانشگاه آزاد نیز که در تهران حضور داشتند طی دو پرواز پنج شنبه شب و صبح جمعه به بندرعباس منتقل شدند.

*قرعه کشی مسابقات ساعت 17 تا 19 امروز با حضور مسئولان تیم ها در هتل هرمز که محل استقرار تمام تیم هاست برگزار خواهد شد.

*طبق برنامه اعلام شده روز شنبه در اولین روز مسابقات، تکواندوکاران اوزان زوج و روز یکشنبه در دومین و آخرین روز نیز تکواندوکاران اوزان فرد به میدان می روند.

* وزن کشی مسابقات برای اوزان زوج ساعت 19 تا 21 روز جمعه در محل هتل و وزن کشی اوزان فرد نیز ساعت 14 الی 16 شنبه در محل سالن برگزار خواهد شد.

* مراسم افتتاحیه مسابقات نیز ساعت 16 الی 18 شنبه برگزار می شود.