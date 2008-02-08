مجتمع بزرگ اقتصادی ویژه بانوان در مازندران ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت، شامگاه پنج شنبه در مراسم افتتاح مجتمع بزرگ تولیدی پوشاک زنان سرپرست خانوار در ساری گفت: باید برای ساماندهی امور زنان سرپرست خانوار اقدامات اساسی در استان صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: مجتمع های بزرگ اقتصادی خاص بانوان در تقویت تولید و افزایش اشتغال و توسعه پایدار در زنان موثر خواهد بود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه حجم فعالیت ای صورت گرفته امور بانوان استان در دو سال گذشته چشمگیر بوده است، تصریح کرد: خیرین در ایجاد مجتمع های بزرگ اقتصادی بانوان و ساماندهی زنان سرپرست خانوار نقش اساسی دارند.

شفقت با بیان اینکه سیمای پوشاک در کشور اکنون برای زنان محجبه بسیار ناراحت کننده است، ادامه داد: زنان محجبه می توانند پوشاک و لباسهای متناسب با عقاید و آداب و رسوم دینی کشور را از این فروشگاه های خاص خریداری کنند.

استاندار در ادامه نقش زنان سرپرست خانوار را در شکل گیری اقتصاد در خانواده مهم دانست و افزود: سازمان زندانها نقش اساسی در ساماندهی و رفع مشکل آنان برعهده دارد.

مجتمع تولیدی پوشاک اسلامی ساری با هدف توانمند سازی زنان سرپرست خانوار توسط مرکز مراقبت پس از خروج توسط سازمان زندانها و اداره کل بانوان و خانواده استانداری مازندران ایجاد و در حال حاضر برای 30 زن سرپرست خانوار شغل ایجاد شد.