امروز در تاریخ

روز نیروی هوایی :



درچنین روزی در سال 1357 شمار زیادی ازپرسنل نیروی هوایی با انجام حرکتی متهورانه و مهم با لباس رسمی در مدرسه رفاه، اقامتگاه امام خمینی (ره) حضور یافتند و وفاداری خویش را به امام خمینی و آرمانهای انقلاب اسلامی ابراز نمودند. این اقدام که در نوع خود حرکت شگرفی از سوی بخشی تاثیرگذاراز ارتش بود ، خشم برخی از فرماندهان نظامی را بر انگیخت و مایه مخالفت ها و درگیری های بعدی گارد شاهنشاهی با نیروی هوایی شد . انجام چنین امری از سوی نظامیان در آن فضای سراسر اختناق خود مایه بسی مباهات است . فرماندهان نظامی ارتش درصدد تکذیب اقدام این گروه بر آمدند اما عکس معروفی که بعد از ظهر همان روز در صفحه روز نامه کیهان منتشر شد و امام خمینی نیز آن را تایید کرد طشت رسوایی فرماندهان شاهی از بام بلند دروغ گویی بر زمین افتاد و سیلی محکمی به صورت زرد و بی خون ارتش وابسته به آمریکا نواخته شد.

امام خمینی پس از سان دیدن از رژه پرسنل نیروی هوایی که با نظم ویژه و در حالت احترام به صف ایستاده بودند در جمع پرسنل فداکار این نیرو اظهار داشتند : درود بر شما سربازان امام عصر سلام الله علیه همانطور که فریاد زدید تا کنون در خدمت طاغوت بودند طاغوتی که تمام هستی ماها را ساقط کرد ، طاغوتی که خزائن ما را تهی کرد ، طاغوتی که ما را برده خارجی ها کرد و از امروز در خدمت امام عصر سلام الله علیه و در خدمت قرآن کریم هستید ... ما امیدواریم که باهم با پیوستگی باهم بتوانیم این طاغوت ها را تا آخر از بین ببریم و به جای او یک حکومت عدل اسلامی که مملکت ما برای خودمان باشد و همه چیز ما به دست خودمان باشد . ما می خواهیم که سرنوشت ما را خودمان تعیین کنیم نه سفارت آمریکا و سفارت شوروی . ما می خواهیم که مملکت خودمان را خودمان تعمیر کنیم نه یهودی ها و اسراییل . ما می خواهیم مملکتمان را آزادکنیم، اختناق در مملکت ما نباشد . ما می خواهیم ارتش ما آزاد باشد، اسراییل در آن تصرف نکند ، آمریکا در آن تصرف نکند . درود بر شما که قدر نعمت خدا را دانستید و به دامن قرآن پیوستید . درود به شما که ترک کردید حکومت طاغوت را و به حکومت الله پیوستید ...

عظمت رویداد با شکوه 19 بهمن نه تنها در خاطره نسل انقلاب بلکه در اذهان نسل های آتی این کشور نیز همیشه به عنوان یک حماسه جاویدان متجلی و منورخواهد ماند . امام خمینی درتاریخ نوزدهم بهمن سال 1360 در مورد رژه تاریخی پرسنل نیروی هواییی چنین فرمودند : کاری که شما عزیران در این روزها در روز 19 بهمن انجام دادید از حیث معنویت بزرگترین کار ها و به ارزشهای دنیایی هم بزرگترین ارزش ها بود . . آن روزی که باز پیروزی به آنجا نرسیده بود که مورد اطمینان باشد و شما در معرض خطر بزرگ بودید ، از جان گذشته به اسلام پیوستید و از سپاه اسلام شدید . خداوند این افتخار را برای شما حفظ کند و شمارا در هر دو جهان سعادتمند فرماید و آنچه که باید به شما عرض کنم این است که تا شما تعهد خودتان را به اسلام حفظ کردید و روابط خودتان را با همه قشر های ملت برادرانه کردید ، این انقلاب محفوظ خواهد ماند ...

این اقدام حرکت مهمی در رویدادهای انقلاب بود. از این رو به این مناسبت و همچنین تجلیل از فعالیت های بزرگ نیروی هوایی در طول جنگ تحمیلی این روز به نام روز نیروی هوایی نامیده باشد.



گام به گام تا پیروزی :

در چنین روزی در سال 1357 ه ش میلیونها نفر با انجام راهپیمایی های گسترده و اجتماع در سراسر کشوربه دولت بازرگان منتخب امام خمینی زعیم عالیقدر انقلاب رای موافق دادند . از نخستین ساعات بامداد در تهران و شهرستانها طرفداران حضرت آیت الله العظمی خمینی برای تایید حکومت انقلابی به نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان درراه پیمایی شرکت جستند و با شعارهای گوناگون یکبار دیگر راه امام را تایید کردند .

امروز میلیونها نفر در سراسر کشور باتجمع و راهپیمایی های گسترده به دولت موقت انقلاب به نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان منتخب امام خمینی رای موافق دادند. با اعلام راهپمایی و تظاهرات ، از نخستین ساعات بامداد امروزدر تهران و شهرستانها طرفداران حضرت آیت الله العظمی خمینی برای تایید حکومت انقلابی و نخست وزیری مهندس مهدی بازرگان درراهپیمایی شرکت جستند و با شعارهای گوناگون یکبار دیگر راه امام را تایید کردند. برخی خبرگزاری ها اعلام کردند تنها در تهران متجاوز از دو میلیون نفر در این راهپمیایی شرکت داشتند . غیر از طبقات مردم ، روحانیان ، اصناف ، احزاب سیاسی و همافران در این رفراندوم مردمی شرکت داشتند .

به رسمیت شناختن دولت موقت :

در این روز لیبی به عنوان نخستین کشور رسما دولت مهندس بازرگان را به رسمیت شناخت. معمر قذافی در پیامی به امام خمینی ضمن به رسمیت شناختن دولت انقلابی ایران نوشت : انقلاب اسلامی مانند انقلاب ایران که به اتکا نیروی ملت بوده هدف های ریشه دار و عالی خود را به دست نمی آورد جز با اعلان جمهوری اسلامی که قرآن ، قانون اساسی اش باشد و این انقلاب اسلامی می تواند سرمشقی برای همه ملت های اسلامی باشد و روح انقلابی اسلام را نشان دهد .



شورش فداییان خلق :

در چنین روزی در سال 1349 شمسی سیزده تن از گروه فداییان خلق (اعضای حزب توده) دست به حرکت مسلحانه علیه حکومت پهلوی زدند . این اقدام که در منطقه سیاهکل رخ داد ، چریک ها با هدف ایجاد یک شورش عمومی قیام خود را علیه رژیم پهلوی آغاز کردند که البته توسط عمال رژیم پهلوی سرکوب شد . این شورش از مدت ها قبل با یارگیری در منطقه شمال ایران آغاز شده بود . گروه در روز نوزدهم بهمن با شنیدن صدای تیر از کوه های سیاهکل پایین آمدند و پس از تصاحب یک اتومبیل در جاده روانه گرفتن پاسگاه سیاهکل شدند. در این عملیات سلاح های پاسگاه که شمال نه قبضه تفنگ بود به غنیمت گروه در آمد. از فردای آن روز تیم جنگل به محاصره نیروهای مسلح در آمد و تاهجدهم اسفند همان سال غالب چریک ها دستگیر شدند. البته پنج تن از افراد گروه جنگ که در عملیات شرکت نداشتند صبح روز هجدهم فروردین 1350 سرتیپ فرسیو دادستان اداره دادرسی ارتش را ترور کردند . این افراد پس از آن با انتشار اطلاعیه ای خواستار مبارزه عملی با رژیم پهلوی شدند. این حرکت مسلحانه مانند تمام حرکت های مسلحانه انقلابی دیگر به نتیجه مورد انتظار نرسید و به شدت سرکوب شد.



انتشار گزارش کمیته کاهان :

در چنین روزی در سال 1982 میلادی ، گزارش کمیته کاهان رژیم صهیونیستی در باره کشتار فلسطینیان در اردوگاه های صبرا و شتیلا منتشر شد . بدنبال انتشار این گزارش ، شارون مسوول این کشتارها و قصاب صبرا و شتیلا، از پست وزارت دفاع کنار گذاشته شد . این تروریست بزرگ رژیم صهیونیستی در سالهای اخیربرای نشان دادن خوی ددمنشانه خود بار دیگر به عنوان نخست وزیرانتخاب شد. درپی تهاجم رژیم صهیونیستی به لبنان و با کشته شدن بشیر جمیل رییس جمهوروقت لبنان وابسته به صهیونیست ها، نیروهای اشغالگر قدس با همکاری فالانژها تحت فرماندهی شارون به اردو گاههای فلسطینی صبرا و شتیلا در لبنان حمله ور شدند و کشتار بی رحمانه ای را در آنجا در عرض چند ساعت رقم زدند .

کودتا درعراق :

درچنین روزی در سال1963میلادی ، سرهنگ عبدالسلام عارف با یک کودتای خونین قدرت را درعراق بدست گرفت.

در این کودتا دقایقى پیش از ساعت هشت بامداد روز جمعه هشتم فوریه 1963، چهار فروند هواپیماى متعلق به کودتاچیان وزارت دفاع ، مقر عبدالکریم قاسم نخست وزیر را بمباران و بعد از چند ساعت موفق شدند حکومت قاسم را سرنگون کنند. بلافاصله عبدالسلام محمد عارف به مقام ریاست جمهورى برگزیده شد و به درجه مارشالى ارتقا یافت و احمد حسن البکر به نخست وزیرى تعیین شد و شوراى رهبرى انقلاب تشکیل شد. در همین روز در سال 1963 میلادی عبدالکریم قاسم نخست وزیر عراق در سن 48 سالگی ترور شد . وی بین سالهای 1956 تا 1963 نخست وزیر این کشور بود . در نوامبر همان سال اختلافات میان رهبری حزب بعث عراق در گرفت .در این زمان حسن البکر ریاست جناح مخالف على صالح السعدى دبیر کل وقت حزب بعث را که در برابر میشل عفلق دبیر کل حزب ایستادگى مى کرد، به عهده داشت . حسن البکر بعد از کودتاى عبدالسلام عارف در هجدهم نوامبر 1963 از سمت نخست وزیرى برکنار و به عنوان جانشین رئیس جمهور که یک سمت تشریفاتى بود برگزیده شد، ولى قبول نکرد. وى مدتى در دوران حکومت عبدالسلام عارف به همراه تعداد کثیرى از بعثى ها به اتهام تلاش براى براندازى رژیم زندانى شد. در سال 1965 بعد از طرد على صالح السعدى دبیر کل حزب بعث از این تشکیلات ، از سوى شوراى رهبرى حسن البکر به جاى وى منصوب گردید. البکر پس از کشته شدن عبدالسلام عارف در یک سانحه هوایى و روى کار آمدن عبدالرحمن عارف ضعیف النفس و بى کفایت در آوریل 1966، فعالیت سیاسى خود را به منظور به دست گرفتن قدرت گسترش داد. سرانجام حزب بعث در 17 ژوئیه 1968 با انجام یک کودتا، حکومت را در دست گرفت و حسن البکر را به عنوان رئیس جمهور و رئیس شوراى رهبرى انقلاب برگزید و وى را به درجه مارشالى مفتخر گردانید.



تولد ژول ورن :

درچنین روزی در سال1828میلادی ، ژول ورن نویسنده فرانسوی در شهر نانت فرانسه دیده به جهان گشود. ژول ورن پس از طی تحصیلات مقدماتی شروع به تحصیل دررشته حقوق کرد اما علاقه او به داستان ، وی را بیش از پیش به سوی ادبیات خلاقه کشاند . او دوستی نزدیک با الکساندر دوما داشت و به همین جهت در داستان پردازی تا حدودی تحت تاثیر وی قرار گرفت . "پنج هفته در بالون" نخستین رمان علمی- تخیلی وی بود که با موفقیت فراوان روبرو شد . او سپس به نوشتن کتب دیگری همت گماشت . کتاب "سفرهای شگفت انگیز" او بسیار موفق بود و هواخواهان بسیاری پیدا کرد . وی آثار پر طرفدار دیگری نیز خلق کرده است که همگی از ذهن خلاق و داستان پرداز او نشات می گیرند . "از زمین تا کره ماه " ،"سفربه مرکززمین" ، "بیست هزار فرسنگ زیر دریا" و "دور دنیا در هشتاد روز" از عناوین مهمترین آثار اویند . گفته اند تمامی داستانهایی که از ذهن متخیل ژول ورن سرچشمه گرفتنه اند امروزه به واقعیت پیوسته اند و این ادعای گزافی نیست . ناشر آثارش، ژول هر تزل برای او دوست و مشاور و همراه بسیار خوبی بود. مارسل موره منتقد و نویسنده با نگارش چندین کتاب و رساله درباره ژول ورن او را به دنیا معرفی کرد. مارسل موره در دو کتاب: "ژول ورن بسیار شگفت انگیز" (1960) و "اکتشافات ژول ورن" (1963) ژول ورن را به دنیا شناساند .



نخستین ناوجنگی :

در چنین روزی در سال 1862در جریان جنگهای داخلی آمریکا ، نخستین ناو جنگی آمریکایی فعالیت خود را آغاز کرد .

ورود نیروهای آمریکایی به کوبا :

در چنین روزی در سال 1917 میلادی ارتش آمریکا در کوبا نیرو پیاده کرد. این سومین بار از زمان جنگ آمریکا با اسپانیاست که آمریکا در خاک کوبا نیرو پیاده می کند .



تولد شل :

در چنین روزی در سال سال1742میلادی ، شل شیمیدان برجسته سوئدی به دنیا آمد . وی موفق به شناخت و کشف گاز کلر شد .



شکست کمونیسم در آلمان :

در چنین روزی در سال 1933 میلادی آلمانی ها شکست کمونیستها را جشن گرفتند. این روز به روز شکست کمونیسم در آلمان زمان هیتلر مشهور شده است .



تقسیم فلسطین :

در چنین روزی در سال 1947 میلادی ، اعراب و یهودیان میانه رو با طرح تقسیم فلسطین مخالفت کردند.



آغاز حمله به مادرید :

در چنین روزی در سال 1937 سلطنت طلبهای اسپانیا به رهبری ژنرال فرانکو خواستار تصرف مادرید شدند . این افراد به همین منظور با تدارک نیروی نظامی کافی به مادرید حمله بردند .این دومین حمله برای بدست آوردن مرکز حکومت جمهوریخواهان اسپانیا بود . فرانک در پایان این حمله شکست خورد .



جنگ خونین در سنگاپور :

درچنین روزی در سال 1941 جنگ سنگاپورآغاز شد .این جنگ با هدف تصرف سنگاپور میان ژاپن و انگلستان در گرفت . دراین نبرد با وجود برتری نظامی انگلستان، نیروهای انگلیسی از ژاپنی ها شکست سختی خورده و مجبور به عقب نشینی شدند .

اعدام ملکه اسکاتلند :

در چنین روزی در سال 1587 میلادی ماری ملکه اسکاتلند به دلیل برخی خیانت ها به کشورش اعدام شد .



تشکیل دولت آمریکا :

در چنین روزی در سال 1861 دولت ایالات متحده آمریکا تشکیل شد. ایالات متحده آمریکا ابتدا با سیزده ایالت تشکیل شد و هم اکنون تعداد ایالات آن با منطقه کلمبیا از پنجاه ایالت متجاوز شده است. این کشور به صورت جمهوری فدرال اداره می شود .



حمله به آفریقا :

درچنین روزی در سال 1900 میلادی نیروهای بریتانیایی در آفریقای جنوبی تحت فرماندهی ژنرال بولر در لیدی اسمیت شکست خوردند. نیروهای بریتانیایی در این میان از رودخانه توگلا گذر کرده بودند .



نمایش فیلم گریفیث :

در چنین روزی در سال 1915 میلادی فیلم تولد یک ملت گریفیث برای نخستین بار در آمریکا به نمایش در آمد .

درگیری در سریلانکا :

در چنین روزی در سال 1999 میلادی در سریلانکا بیست و سه تن از شورشیان در جنگ با نیروهای دولتی کشته شدند.



تولد ساموئل باتلر :

درچنین روزی در سال 1612 میلادی باتلر شاعرغزلسرای انگلیسی به دنیا آمد . "هودی براس" عنوان مهمترین اثر اوست .



درگذشت تزار های روس :

در چنین روزی در سال 1676 میلادی آلکسی ام رومانف تزار روسیه در سن 46 سالگی درگذشت . درهمین روز در سال 1725 میلادی پطر اول رومانوف در سن 52 سالگی درگذشت. وی بین سالهای 1682 میلادی تا 1725 بر این کشور حکومت کرد .



انحلال پارلمان :

در چنین روزی در سال 1622 میلادی شاه جیمز اول پارلمان انگلستان را منحل کرد .



نبرد ایلو :

در چنین روزی در سال 1807 میلادی ناپلئون روسیه را در نبرد ایلو شکست داد .



اعلان جنگ علیه فرانسه :

در چنین روزی در سال 1809 میلادی فرانتس اول پادشاه اطریش علیه فرانسه اعلان جنگ کرد .



تقسیم مراکش :

درچنین روزی در سال 1909 میلادی دو کشور فرانسه و آلمان قرارداد تقسیم مراکش را امضا کردند .



روز استقلال مالزی :

درچنین روزی در سال 1956 میلادی مالزی استقلال خود را اعلام کرد . مالزی سرزمینی با سابقه طولانی هفت هزار ساله است. این سرزمین در قرون اولیه پس از میلاد زیر تسلط پادشاهان چینی، هندی و اندونزیایی اداره می شد. در قرون سیزدهم و چهاردهم میلادی گسترش یافت. در سال 1511 میلادی پرتغال بر ناحیه والاکا تسلط پیدا کرده و در 23 ماه مه 1786 دوران استعمار این کشوردر مالزی آغاز شد. پس از پرتغالی ها هلندیهاوارد مالزی شدند و در سال 1824 انگلستان به طور کامل این سرزمین را اشغال کرد. پس از جنگ جهانی دوم در پی جنبش های استقلال طلبانه مردمی، در 8 فوریه 1956 از انگلستان مستقل شده و فدراسیون مالزی مرکب از مالزی و سنگاپور تشکیل شد، که سنگاپور بعداً از این فدراسیون جدا گشت.