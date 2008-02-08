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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۳۷

/ جام ملت های آفریقا - غنا /

تیم های فوتبال مصر و کامرون به دیدار نهایی راه یافتند

تیم های فوتبال مصر و کامرون به دیدار نهایی راه یافتند

تیم های فوتبال مصر و کامرون شب گذشته با غلبه بر حریفان خود به دیدار نهایی بیست و ششمین دوره رقابت های جام ملت های آفریقا راه پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال مصر شب گذشته در مرحله نیمه نهایی جام ملت های آفریقا با نتیجه پرگل 4 بر یک مقابل ساحل عاج به برتری رسید. برای مدافع عنوان قهرمانی، احمد فاتحی(12)، عمرو زکی(62 و 67) و محمد ابو تریکه(90) گلزنی کردند. تک گل ساحل عاج در دقیقه 63 توسط عبدالقادر کیتا به ثمر رسید.

در دیگر دیدار شب گذشته تیم فوتبال کامرون با یک گل از سد غنا، میزبان مسابقات، گذشت. آلن انکونگ در دقیقه 71 این دیدار تک گل بازی را به ثمر رساند. آندره بیکی در دقیقه 90 از تیم کامرون اخراج شد.

بر پایه این گزارش، تیم های غنا و ساحل عاج روز شنبه در دیدار رده بندی به مصاف هم می روند و کامرون و مصر روز یکشنبه برای تعیین قهرمان این دوره از رقابت ها با یکدیگر بازی می کنند.

کد مطلب 635045

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