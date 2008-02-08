روز نیروی هوایی ارتش ؛ دیدار تاریخی با امام در مدرسه رفاه

* در این روز نظامیان متعهد نیروی هوایی با حضور در اقامتگاه امام در مدرسه رفاه و بیعت با ایشان نقش تاریخی خود را در پیروزی انقلاب اسلامی ایفا کردند.

امام خمینی در روز 19 بهمن 57 در جمع پرسنل نیروهای هوایی فرمودند: «در درود بر شما سربازان امام عصر سلام الله علیه، همانطور که فریاد زدید، تاکنون در خدمت طاغوت بودید، طاغوتی که همه هستی ما را ساقط کرد، طاغوتی که ما را برده خارجی‌ها کرد و از امروز در خدمت امام عصر سلام الله علیه و در خدمت قرآن کریم هستید.»

ایشان همچنین از راهپیمایی مردم در حمایت از دولت مهندس بازرگان تشکر کردند.

* مطبوعات و رادیو ریاض: مهندس بازرگان اعلام کرد نتوانسته است رضایت ارتش را جلب کند و ارتشیان از قانون اساسی حمایت می‌کنند. وی طی اولین سخنرانی عمومی پس از اعلام نخست وزیری دولت موقت گفت: بنده ماشین سواری نازک نارنجی هستم که باید روی جاده‌های آسفالت و راه هموار حرکت کنم.

* ستاد ارتش، عکس روزنامه کیهان مبنی بر رژه افسران نیروی هوایی در مقابل حضرت امام را تکذیب کرد.

* طرفداران قانون اساسی، شهر خوی را به آتش کشیدند و در شهر گنبد به یک حمام زنانه یورش بردند.

* عده‌ای از هواداران رژیم که به طرفداری قانون اساسی در تهران تجمع کرده بودند با مخالفین خود به زد و خورد پرداختند.

* خبرنگار لوس‌آنجلس تایمز در تیراندازی‌های خیابان فرح‌آباد ژاله تیر خورد و کشته شد.

* طی روزهای گذشته و امروز، شهر تهران شاهد تظاهرات مردم و فریاد و خشم کلیه اقشار در مقابل رژیم بود. بانک‌ها و دیگر مؤسسات دولتی مورد هجوم مردم به ستوه آمده از جنایت‌های شاه قرار گرفتند و شعله‌های آتش از همه سو زبانه می‌کشید.

* امام خمینی طی نطق کوتاهی که از شکبه تلویزیونی کارکنان اعتصابی رادیو و تلویزیون بطور مستقیم پخش می‌شد ضمن آرزوی موفقیت برای کارکنان رسانه‌های گروهی گفتند: دستگاه‌هایی در این قسمت بوده و هست که باید در خدمت مردم می‌بودند. ولی رژیم غاصب از آنها در راه هدف‌های نامشروع استفاده کرده است.

* سرهنگ قذافی حمایت خویش را از انقلاب مردم ایران اعلام کرد.

* در درگیری‌های گرگان پنج نفر کشته و یازده نفر مجروح شدند.

* خانواده افسران بازداشتی نیروی هوایی همچنان با ادامه تحصن، تهدید به اعتصاب غذا کردند.

* مهندس شریف امامی که از طرف دادستانی ممنوع‌الخروج شده بود، از کشور گریخت.

* گروه منصورون ترور رییس گارد دانشگاه جندی شاپور اهواز را به عهده گرفت.

* افراد مسلح به یک شعبه بانک ملی در کرمان دستبرد زدند. همچنین موجودی یکی از شعب این بانک در تهران نیز سرقت شد.

-------------

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی