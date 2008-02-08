سوریان در رقابت های جام یادگار امام شرکت نمی کند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز وزن کشی وزن 55 کیلوگرم رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره)، زمزمه های حضور حمید سوریان، فرنگی کار وزن 55 کیلوگرم کشورمان و دارنده 3 مدال طلای جهانی در یک وزن بالاتر به گوش می رسید که روز گذشته با برگزاری مراسم وزن کشی 4 وزن دوم نیز این موضوع تحق نیافت تا سوریان غایب بزرگ این دوره از پیکارها لقب گیرد.

بنا بر این گزارش، شنیده ها حاکی از آن است که رضا سیم خواه سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان جهت جلوگیری از آسیب دیدگی احتمالی این قهرمان افتخار آفرین کشورمان از حضور او در دیدارهای وزن 60 کیلوگرم جلوگیری کرده و او را از شرکت در این دوره از پیکارها معاف کرده است.

