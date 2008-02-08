تدوین آیین نامه های دوره های مجازی تا پایان فروردین 87

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن خالقی روز گذشته در جمع خبرنگاران در مورد ایجاد دوره های مجازی در دانشگاههای وزارت علوم و شهریه های این دوره ها افزود: در صورتی که این دوره ها در دانشگاهها گسترش یابند و تقاضا برای ورود به این دوره ها نیز افزایش یابد زیر ساختهای لازم نیز فراهم می شود و دوره های مجازی با شهریه های کمتری ارائه می شوند.

وی با بیان اینکه مجوز دوره های مجازی تنها به دانشگاههای شاخص داده می شود، افزود: توسعه دوره های مجازی در دستور کار جدی وزارت علوم قرار دارد و برای این منظور امسال کمیته ای در وزارتخانه ایجاد شد.

تدوین آیین نامه های دوره های مجازی تا پایان فروردین ماه

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به آئین نامه ها و ضوابط مربوط به این دوره ها اظهار داشت: تاکنون آئین نامه و ضوابط منسجمی در مورد دوره های مجازی در کشور وجود نداشت و تا پایان فروردین ماه 87 مجموعه قوانین و آئین نامه ها آماده می شوند.

ساماندهی دانشگاه پیام نور روز به روز بیشتر می شود

وی در مورد وضعیت دانشگاه پیام نور افزود : درمورد این دانشگاه بیشتر تبلیغ و بزرگنمایی است که اذهان را به انحراف می کشاند. ساماندهی دانشگاه پیام نور روز به روز بیشتر می شود. حقیقت این است که متقاضیان ورود به آموزش عالی در کشورهای اطراف سرگردان بودند و وزارت علوم با افزایش ظرفیتها در دانشگاه پیام نور و سایر دانشگاهها، بخش بزرگی از این مشکل را برطرف کرد.

راه اندازی 200 دانشگاه غیر انتفاعی

خالقی افزود : یک نفر نمی پرسد چرا 200 دانشگاه غیرانتفاعی در این سالها راه اندازی شد اما بیشترین توجه به پیام نور و جمعیت دانشجویی آن معطوف شده است. اگرچه دراین دانشگاه جمعیت دانشجویی به 2 برابر افزایش یافته است اما همگام با این رشد تعداد اعضای هیئت علمی نیز 5 تا 6 برابر افزایش یافته و نسبت استاد به دانشجو که در گذشته در این دانشگاه یک به 620 بوده هم اکنون یک به 300 شده است.

وی بزرگترین مشکل دانشگاه پیام نور را فضای فیزیکی دانست و گفت : هم اکنون فضای فیزیکی خالی بسیاری در آموزش عالی وجود دارد و بلا استفاده باقی مانده اند به ویژه در روزهای 5 شنبه و جمعه که کلاسهای دانشگاه پیام نور در این روزها برگزار می شود در بسیاری از دانشگاهها با فضای خالی مواجه هستیم. چرا نباید این فضاها را در اختیار دانشگاه پیام نور بگذاریم.

معاون آموزشی وزارت علوم اضافه کرد: پذیرش دانشجو در دوره های دکتری و کارشناسی ارشد این دانشگاه نیز متوقف نشده است و متناسب با امکانات پذیرش در این دوره ها نیز صورت می گیرد.