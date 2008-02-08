امضای قرارداد گازی ایران و پاکستان هفته بعد در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "دیلی تایمز" پاکستان، این در حالی است که ایران 24 فوریه را که بعد از انتخابات پاکستان است، زمان مناسبی برای امضا قرار داد اعلام کرده بود.

همچنین قرار بود این قرارداد 25 ژانویه بین دو کشور در ابوظبی امضا شود اما ایران به دلیل بروز برخی مشکلات امضای این قرار داد را تا بعد از انتخابات پاکستان به تعویق انداخت.

منابع پاکستانی اعلام کردند: دولت پاکستان پیش نویس این قرار داد را تصویب کرده است و هم اکنون آماده امضا شدن بین دو کشور است.

این در شرایطی است که کشور هند، شریک سوم این پروژه مشارکت خود را در خط لوله صلح به تاخیرانداخته است.

در همین حال، غلامحسین نوذری وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مذاکرات سه جانبه ایران، هند و پاکستان برای تفاهم بر سر خط لوله صلح در اواخر ماه جاری در تهران خبر داده و گفته است: ایران به وزرای نفت و انرژی هند و پاکستان پیشنهاد داده است برای تفاهم بر سر ساخت خط لوله صلح 25 تا 27 بهمن ماه جاری به تهران بیایند که این پیشنهاد مورد استقبال این دو کشور قرار گرفت.

وی بر توافق سه جانبه برای ساخت خط لوله صلح تاکید کرده و افزوده است: در صورت عدم توافق سه جانبه، این قرارداد دوجانبه ( ایران و پاکستان) خواهد بود.