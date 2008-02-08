ساخت نمایشگرهای هولوگرافیکی بزرگ با قابلیت به روز شدن تصاویر

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون تنها این امکان فراهم بوده است تا نمایشگرهای هولوگرافیک (سه بعدی) در ابعاد کوچک طراحی و ساخته شوند اما طراحی و ساخت این نمایشگر در ابعاد بزرگ کار تقریبا غیرممکنی بوده است.

این ماده جدید که به وسیله محققان دانشگاه آریزونا و بنگاه فنی "نیتو دنکو" در کالیفرنیا طراحی و ساخته شده است می تواند به محققان امکان طراحی و ساخت نمایشگرهای هولوگرافیکی را بدهد که حتی به اندازه انسان و یا خودروهای واقعی بوده و می توان هر چند دقیقه یک بار تصاویر آن را تغییر داد.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، تصاویری که در این نمایشگر جدید دیده می شوند در مقایسه با تصویر برجسته ها راحت تر دیده شده و در عین حال از کیفیت بالایی نیز برخوردار هستند.

با این حال محققان این پروژه معتقدند امکان به روز شده تصاویر پخش شده در این نمایشگر جدید در مقایسه با سایر نمایشگرهای هولوگرافیکی فعلی مزیت عمده آن محسوب می شود.