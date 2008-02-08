به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، برنده نوبل که به زودی با رمان جدیدش "موزه معصومیت" بازمی گردد، قصد دارد همزمان موزه ای را با الهام از موزه گوستاو مورو - خانه نقاش قرن نوزدهمی در پاریس - راه اندازی کند.

اورهان پاموک بیش از 10 سال روی رمان تازه خود کار کرده است. او برای نوشتن "موزه معصومیت" از برخی موزه های مطرح اروپایی و آسیایی هم بازدید کرده است. این رمان ماجرای مرد ثروتمندی در ترکیه است که عاشق یک فقیر می شود. این مرد به جمع آوری کلکسیون علاقه زیادی دارد.

نویسنده ترک موزه را در ناحیه "جهانگیر" در همسایگی استانبول مرکزی برپا خواهد کرد.