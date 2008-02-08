خط انتقال 66 کیلو ولت شیراز - کوهمره افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استاندار فارس، صبح امروز در جریان مراسم افتتاح این خط انتقال برق و چند پروژه عمرانی دیگر گفت: طی ایام الله دهه فجر در سطح استان فارس در حوزه برق پروژه های متعددی با حضور وزیر نیرو و با حجم سرمایه گذاری معادل 200 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

محمدرضا رضا زاده خاطرنشان کرد: امروز میزان تولید برق نسبت به مصرف در سطح استان افزایش یافته و در پی آن طی ایام تابستان در فارس خاموشی و قطع برق نداشتیم.

وی عنوان کرد: امیدواریم هر روز شاهد توسعه در بخشهای مختلف تولید و خط انتقال و توزیع برق باشیم.

استاندار فارس همچنین با بیان اینکه امروز سطح نیازهای مردم نسبت به گذشته متفاوت تر شده تصریح کرد: در گذشته نیاز مردم به اساسی ترین مسائل مانند آب، برق و گاز بود اما هم اکنون این نیازها جای خود را به مسائل دیگری داده است.

رضا زاده گفت: برای اینکه مردم به نیازهای خود دست یابند باید در جریان انتخابات مجلس به کسانی رای دهند که مطیع رهبری، انقلاب و خون شهدا باشند تا مانند امروز روند توسعه جامعه را ادامه دهند.

بهره برداری از این خط انتقال با هدف انتقال توان از پست 400 کیلو ولت شیراز به پست 66 کیلو ولت منطقه کوهمره سرخی برای رفع افت توان و تقویت برق این منطقه صورت گرفته است.

همچنین با حضور استاندار فارس پروژه ساختمان جدید پلیس راه شیراز - کازرون با اعتباری معادل چهار میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

عملیات اجرایی این ساختمان در 55 کیلومتری شیراز از سال 84 در زمینی به مساحت 10هزار متر مربع و 483 متر زیربنا شروع شده بود.