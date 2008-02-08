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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۴:۰۰

ویژه‌نامه فجر "دنیای تصویر" منتشر شد

ویژه‌نامه فجر "دنیای تصویر" منتشر شد

صد و هشتاد و یکمین شماره نشریه فرهنگی هنری "دنیای تصویر" ویژه بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه نامه ماهنامه "دنیای تصویر" با معرفی بخش ها و برنامه های بیست و ششمین جشنواره فیلم فجر و یادداشت سردبیر آغاز می شود و در ادامه می پردازد به معرفی فیلم های ایرانی شرکت کننده در بخش های مختلف جشنواره فجر.

این پرونده شامل شناسنامه، خلاصه داستان، نکات کلیدی و حاشیه ای فیلم، سوابق و کارنامه فیلمساز، گپی با کارگردان و یادداشت هایی از دو نفر از عوامل مقابل و پشت دوربین فیلم های زیر است:

"آتش سبز"، "آواز گنجشک ها"، "آن مرد آمد"، "احضارشدگان"، "استشهادی برای خدا"، "انعکاس"، "باد در علفزار می پیچد"، "به همین سادگی"، "تولدی دیگر"، "پرچم های قلعه کاوه"، "جعبه موسیقی"، "چراغی در مه"، "حس پنهان"، "حقیقت گمشده"، "خاک آشنا"، "خواب زمستانی"، "دایره زنگی"، "در میان ابرها"، "دیوار"، "ستایش"، "شب"، "هر شب تنهایی"، "فرزند خاک"، "قرنطینه"، "کنعان"، "محیا"، "هامون و دریا"، "همخانه" و "همیشه پای یک زن در میان است".

صد و هشتاد و یکمین شماره نشریه فرهنگی هنری "دنیای تصویر" ویژه جشنواره فیلم فجر صاحب امتیازی، مدیر مسئولی و سردبیری علی معلم در 80 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.

کد مطلب 635069

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