"فیلم" ویژه جشنواره فجر آمد

به گزارش خبرنگار مهر، ویژه نامه "فیلم" با ملاحظاتی درباره بیست و ششمین جشنواره فجر در چشم انداز سینمای ایران آغاز می شود و در ادامه می پردازد به جشنواره فجر با سینما آزادی و داستان ده ساله بازسازی سینما آزادی به روایت مهندس طراح آن.

فهرست فیلم های شرکت کننده در بخش های مختلف جشنواره شامل معرفی آثار و خلاصه داستان آنها در بخش های مسابقه و مرور سینمای ایران، مسابقه مواد تبلیغی، آثار مستند، فیلم های کوتاه ایرانی، سینمای بین الملل، سینمای معناگرا، سینمای آسیا، جشنواره جشنواره ها، نمایش های ویژه، سینمای فلسطین و چشم انداز سینمای گرجستان همراه با تاریخچه ای از سینمای این دو کشور در ادامه آمده است.

بزرگداشت مرحوم علی حاتمی و رسول ملاقلی پور، نکوداشت پروانه معصومی و مسعود جعفری جوزانی، بزرگداشت اینگمار برگمان، مروری بر آثار نیکیتا میخالکوف، مطالبی درباره یازدهمین بازار بین المللی فیلم ایران، گزارش از جشنواره های فیلم توکیو، آسیا، عرب و آسیای دهلی نو، سن سباستین، رم، ویناله و نهایتاً مروری بر شماره 61 ماهنامه فیلم در 12 بهمن 1366 به کار این ویژه نامه پایان می دهد.

سیصد و هفتاد و چهارمین شماره ماهنامه سینمایی "فیلم" ویژه جشنواره فیلم فجر به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسعود مهرابی و سردبیری هوشنگ گلمکانی و عباس یاری در 200 صفحه با قیمت 1200 تومان در دسترس علاقمندان است.