دو فیلمنامه در شماره جدید "فیلم نگار"

به گزارش خبرنگار مهر، شماره بهمن ماه "فیلم نگار" با سرمقاله آغاز می شود. در بخش "روایت" نشست مطبوعاتی جشنواره فیلم فجر، پرونده جشنواره فجر، فهرست فیلم های شرکت کننده در جشنواره و معرفی نامزدهای اسکار بخش فیلمنامه نویسی منعکس شده است.

بخش "بانک فیلمنامه" شامل فیلمنامه های ثبت شده در بانک فیلمنامه خانه سینما از 28 آذر تا هفتم بهمن 86 است. گزارش نشست ژان کلود کریر در خانه سینما، نقد و بررسی روایت و شخصیت پردازی و گفتگو با فیلمنامه نویس "اقلیما"، نقد فیلمنامه "چهارانگشتی" و میزگردی درباره مجموعه "مدار صفر درجه" در بخش "کشمکش" و نگاهی به مجموعه "پریدخت" در ادامه صفحات این شماره آمده است.

نویسندگان در سینما، کارگاه فیلمنامه، تجربه های پراکنده، نگاهی به نامزدهای بخش بهترین فیلمنامه هشتادمین مراسم اسکار، فیلمنامه کامل "مهر هفتم" نوشته اینگمار برگمان، نقد فیلمنامه، سیناپس مهمترین فیلمنامه های برگمان و نهایتاً فیلمنامه کامل "خون بپا می شود" نوشته پل توماس اندرسون، نقدهایی بر فیلم، گفتگو با فیلمنامه نویس و نگاهی به روند تولید فیلم به کار این شماره پایان می دهد.

شصت و پنجمین شماره ماهنامه سینمایی "فیلم نگار" ویژه بهمن ماه 86 به مدیر مسئولی و سردبیری نصرت الله تابش در 160 صفحه با قیمت 1200 تومان در دسترس علاقمندان است.