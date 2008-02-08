ساخت ژنراتور قابل اتصال به بدن برای تبدیل انرژی حرکتی به برق

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندسانی که تجهیزات قابل اتصال به بدن یا سیستمهای پوشیدنی که از انرژی تولید شده به وسیله انسان استفاده می کنند تولید می کنند با مشکل بزرگی مواجه بوده اند : چطور بتوان امکانی فراهم کرد که بر اساس آن کاربر مقادیر قابل توجهی از انرژی را بدون تلاش زیاد به خرج دادن جمع آوری و ذخیره سازی کرد؟

سیستمهایی همچون ژنراتورهای کوچک هندلی همواره به صرف انرژی از سوی کاربر نیاز دارند اما اخیرا تیمی از محققان آمریکایی مهارکننده زانویی طراحی و ساخته اند که انرژی تولید شده و در حال هدر رفتن انسان به هنگام راه رفتن را به برق تبدیل می کند.

این ژنراتور می تواند حدود 5 وات برق تولید کند که تقریبا معادل انرژی الکتریکی مورد نیاز برای فعال ساختن همزمان 10 تلفن همراه است.

بر اساس گزارش تکنولوژی ریویو، مکس دانلون محقق اصلی این پروژه از دانشگاه سیمون فریزر در بریتیش کلمبیا گفت: اگر برق می خواهیم باید جایی برویم که ماهیچه ها حرکت می کنند ما بر این باور هستیم که می توان با استفاده از تکنیکی موثر و هوشمندانه از ماهیچه های در حال حرکت انسان برق تولید کنیم.