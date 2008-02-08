تشکلهای دانشجویی قانون مدار با هر نگاه سیاسی حق فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر خرمشاد روز گذشته در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی تحت عنوان آنچه که رکود فعالیتهای شوراهای صنفی و برخی تشکلهای سیاسی خوانده می شد، افزود: بنای وزارت علوم بر این است که به هر نوع فعالیت جمعی دانشجویی میدان دهد اما اگر خلاف مقررات در آن اتفاق بیافتد، این طور نیست که با آنها برخوردی صورت نگیرد.

وی اضافه کرد : تشکلهای سیاسی هم فرقی نمی کند که چه نوع تشکلی باشد، اگر خلافی انجام دهند یا شکایتی در مورد آنها رسیده باشد پس از بررسی حکم متناسب نیز دریافت می کنند اما تشکلهایی که در آنها خلافی صورت نگرفته فارغ از اینکه چه نگاه سیاسی دارند به راحتی به فعالیت خود ادامه داده اند.

خرمشاد در خصوص شوراهای صنفی نیز گفت : شوراهای صنفی در اکثر دانشگاهها فعال هستند و تعدادشان در حدی است که برخی شوراهای صنفی در نشست سراسری شان خارج از چارچوب های آئین نامه ای عنوان می کردند که اتحادیه می خواهند. به طور کلی اراده در مورد شوراهای صنفی بر این است که در کلیه دانشگاهها فعال باشند کما اینکه انتخابات هم برگزار کرده اند.

معاون فرهنگی وزیر علوم از بررسی تعداد شوراهای صنفی در دانشگاهها جهت تعیین آمار دقیق از تعداد شوراهای صنفی خبر داد.

محمد باقر خرمشاد در ادامه در خصوص فعالیتهای وزارت علوم در حوزه علوم انسانی به رشته های بین رشته ای و جشنواره فارابی اشاره کرد و گفت: رشته های بین رشته ای نیاز محور هستند و پاسخگوی بخشی از نیازهای جدی کشور هستند. اهمیت جشنواره فارابی نیز در اهمیت دادن به نوآوری و ابتکار در تولیدات داخلی است.

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به برخی که فزونی آثار ترجمه ای بر آثار تالیفی در حوزه علوم انسانی را مطرح کردند، خاطرنشان کرد: ترجمه به خودی خود امری مذموم نیست بلکه اگر فقط در حد ترجمه بمانیم امر مذمومی است. به این جهت در آئین نامه ارتقای اعضای هیئت علمی به امر تصنیف کتاب در علوم انسانی اهمیت بسیاری داده شده که این کار تا کنون بی سابقه بوده است.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم گفت : سیاست ها در حوزه علوم انسانی در راستای تکریم و تشویق تولید نظریه است.