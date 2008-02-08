اسقف اعظم کانتربری از تصویب برخی موارد شرع اسلام حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دکتر روان ویلیامز اسقف اعظم کانتربری به عنوان رهبر انگلیکنهای جهان دیروز پنجشنبه 18 بهمن‌ماه در گفتگو با رادیو بی بی سی گفت: می توان جایگاهی سازنده برای برخی ابعاد قانون مسلمانان قائل شد چرا که ما در قانون خود از برخی دیگر از ابعاد قانون دینی برخوردار هستیم.

رهبر 77 میلیون انگلیکن جهان اعتقاد دارد که تصویب بخشهایی از قانون شرع به ضرورتی تبدیل شده که می تواند به انسجام اجتماعی بریتانیا کمک کند و این امر غیرقابل اجتناب به نظر می رسد.

وی افزود: در حقیق شرایط خاصی از قانون شرع پیشتر در جامعه و بر اساس قانون ما به رسمیت شناخته شده است بنابراین به نظر نمی رسد که ما بخواهیم با تصویب قانون شرع سیستم بیگانه یا رقیب را وارد نظام خود کنیم.

ویلیامز اظهار داشت که قانون شرع باید به عنوان قانون رسمی جایگزین به تصویب برسد تا هرگاه موضوع به مسلمانان در مواردی چون موضوعات اقتصاد و ازدواج ارتباط پیدا کرد کاربرد داشته باشد. راههای مختلفی برای حل موضوعات مربوط به مناقشه میان زوجین وجود دارد که می توان آنها را برای دادگاه خانواده فراهم کرد.

این اسقف اعظم انگلیکن تأکید کرد: مسلمانان نباید برای انتخاب میان وفاداری فرهنگی و دولتی مردد بمانند.

اظهارات اسقف اعظم کانتربری به سرعت با انتقاد دولت و مخالفان رو به رو شد به طوری که سخنگوی نخست وزیر اظهار داشت قانون بریتانیا باید براساس ارزشهای بریتانیایی باشد. نخست وزیر معتقد است قانون بریتانیایی که در این کشور اجرا می شود باید برحسب این ارزشها ارائه شده باشند.

وی تأکید کرد که اصول قانون شرع نباید در دادگاه مدنی برای حل مناقشات قرار دادی مورد استفاده قرار گیرد.

جزب محافظه کار نیز این پیشنهاد را مورد انتقاد قرار داد.

سعیده ورسی وزیر انسجام دولت در سایه بریتانیا گفت: اظهارات اسقف اعظم کاربرد ندارد و ممکن است به آشفتگی که اکنون در جامعه وجود دارد بیفزاید.

از سوی دیگر حزب لیبرال دموکرات نیز نسبت به اظهارات رهبر انگلیکنهای جهان موضع مخالف گرفت و نیک کلگ رهبر این حزب گفت: درحالی که برای روان ویلیامز احترام فراوانی قائل هستم نمی توانم با نظر وی در این رابطه موافقت کنم.