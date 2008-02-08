فعالیتهای فرهنگی دانشجویان علوم پزشکی مستندسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عصمت باروتی در مراسم تجلیل از اعضای کانون جهادی بهداشت بسیج دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: این حرکت مثبت باید به عنوان تجربیات یک کار تحقیقی به صورت مقاله به چاپ برسد تا بتوان آن را به عنوان الگو و تجربه به دیگر دانشجویان انتقال داد.

وی با ارزشمند خواندن اقدام دانشجویان در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و فرهنگی به مردم منطقه محروم استان لرستان گفت: این حرکت دانشجویان یک حرکت انقلابی و جهادی است و چهره های با نشاط دانشجویان یاد روزهای پر تلاطم انقلاب را زنده می کند.

باروتی خاطرنشان کرد: حرکت جهادی دانشجویان یک الگوی خوب برای فعالیتهای جهادی محسوب می شود و باید به عنوان یک کار مقدس و فرهنگی در کارنامه فرهنگی ثبت شود و می تواند کارنامه خوبی برای دانشجویان باشد.

معاون دانشجویی و امور فرهنگی وزارت بهداشت اظهار داشت: حرکت دانشجویان این نوید را می دهد که می توان تلاش کرد و برای مردم گامهای خوبی را برداشت و آنچه از دانشجویان ثبت می شود در کارنامه عملکرد آنها به یادگار می ماند.