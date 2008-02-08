طرح 167 میلیارد دلاری برای جلوگیری از رکود اقتصادی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی ، این طرح شامل تخفیف مالیاتی تا سقف 600 دلار برای هر نفر، 1200 دلار برای هر زن و شوهر و 300 دلار برای هر فرزند است.

براساس این طرح، به کسانی که از پرداخت مالیات معاف می باشند یارانه ای 300 دلاری اعطا می شود.

سیاستمداران آمریکایی در مجلس سنا و مجلس نمایندگان با این طرح موافقت و اعلام کردند: برای جلوگیری از صدمات ناشی از بحران اقتصادی به وجود آمده عکس العملهای سریع مورد نیاز است.

این در حالی است که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا که تصویب این طرح را ضروری می دانست، گفت: اجرای این طرح موجب افزایش قدرت خرید مردم آمریکا می شود.

در همین حال، هنری پائولسون وزیر خزانه داری آمریکا نیز گفت: از آنجایی که اقتصاد آمریکا به سمت رکود پیش می رود، اجرای این طرح موجب تقویت اقتصاد آمریکا می شود و تجار را برای سرمایه گذاری در این کشور تشویق می کند.