راه اندازی ویکی پدیا برای پروتئینها!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه ژنتیک پزشکی جان هاپکینز با همکاری محققان موسسه بیوانفورماتیک در بنگلور هند که نتایج تحقیقات خود را در مجله "نیچر بیوتکنولوژی" منتشر کرده اند، بر پایه مدل "ویکی پدیا" پایگاه اطلاعاتی اینترنتی را راه اندازی کرده اند که به محققان و دانشمندان درتبادل تحقیقات خود کمک می کند.

"ویکی پدیا" دانشنامه آنلاین رایگانی است که کاربران شبکه در تمام دنیا می توانند مطالب مورد نظر خود را در آن بنویسند.

ورود به این دانشنامه آزاد آنلاین تحقیقاتی که " Human Proteinpedia" (پروتئین پدیای انسانی) نامگذاری شده، برای تمام کسانی که نیاز به تبادل و یا مشاوره در زمینه های علمی دارند، آزاد است.

در این خصوص این محققان توضیح دادند: "گسترش فناوری تولید اطلاعات را آسان کرده است اما پردازش و بررسی این داده ها هنوز یکی از موانع بزرگ برای علم است. به همین دلیل ما ابزاری را ایجاد کردیم که به کمک وب به تمام محققان و دانشمندان امکان تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات را می دهد."

Human Proteinpedia به دانشمندان این امکان را می دهد که وارد نتایج مطالعات و تحقیقات شوند و این نتایج را اصلاح کنند.

ویژگیهای این دانشنامه همانند خصوصیات پروتیئنهایی است که حتی در سلولها و بافتهای آسیب دیده از بیماریها و تومورها بیان می شوند، تغییر کرده و با پروتیئنهای دیگر واکنش نشان می دهند.

در حال حاضر Human Proteinpedia با 70 لابراتوار همکاری می کند و در مجموع 15 هزار و 230 تحقیق را در خود جای داده است.