به گزارش خبرگزاری مهر، مدیران هفت نگارخانه آریا، ‌الهه، ‌دی، ‌گلستان، ‌والی، ‌هفت ثمر و ماه مهر در این نمایشگاه از 170 هنرمند 170 نقاشی، ‌مجسمه، ‌خوشنویسی و خط نقاشی روی دیوار می‌فرستند.

در میان هنرمندان حاضر در این نمایشگاه نام‌های شاخص و برجسته چون سیدمحمد احصایی، ‌علی‌اکبر صادقی، ‌یدالله کابلی، ‌نصرالله افجه‌ای، ‌غلامحسین نامی، ‌فرح اصولی، ‌نصرت‌الله مسلمیان، ‌گیزلا وارگا سینایی، فرشید مثقالی، صادق تبریزی، ‌جلال شباهنگی، ‌بهروز دارش، ‌پرویز کلانتری، ‌سیدجلال‌الدین خرمی‌نژاد و ... دیده می‌شود.

از هر هنرمند امکان فروش سه اثر فراهم شده و پس از فروش آثار،‌ اثر بعدی جایگزین می‌شود. دومین نمایشگاه بزرگ سال هفت نگاه دارای دو ویژگی تلاش برای ساماندهی قیمت آثار و ارائه نمایشگاهی باکیفیت است. لیلی گلستان،‌ سخنگوی هفت نگاه، ‌درباره این دو ویژگی گفت: "تلاش ما تعیین معیار برای قیمت آثار و ساماندهی آشفتگی حاکم بر اقتصاد هنرهای تجسمی است."

وی درباره کیفیت دومین نمایشگاه بزرگ سال هفت نگاه افزود: "برخلاف سال گذشته، امسال در انتخاب آثار سختگیری و دقت و سعی کردیم تنها آثاری روی دیوار بروند که کیفیت قابل دفاع داشته باشند. به همین جهت همه بازدیدکنندگان در کنار بهره‌مندی از امکان خرید آثار تجسمی،‌ یک نمایشگاه قابل ملاحظه با کیفیت خوب از 170 هنرمند شاخص خواهند دید."

نخستین نمایشگاه هفت نگاه اسفندماه پارسال در فرهنگسرای نیاوران با اقبال چشمگیر خریداران آثار هنری و رسانه‌ها برگزار شد و با فروش قابل ملاحظه نیز همراه بود. هفت نگاه اواخر پائیز امسال نیز برای نخستین بار در اصفهان نمایشگاه برپا کرد.