مرکل خواستار همکاری بیشتر ایران درباره مسئله هسته ای شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان در پی دیدار با شیخ محمد بن راشد آل مکتوم معاون رئیس امارات عربی متحده در شهر برلین در کنفرانس مطبوعاتی درباره مسئله هسته ای ایران گفت: ایران باید با مطالبات بین المللی درباره پرونده هسته ای خود با شفافیت تعامل کند.



برپایه این گزارش، مرکل از دولت ایران خواست تا همکاری بیشتری با جهان داشته باشد و گفت: تهران باید از امکانات خود برای رشد و توسعه مناطق خود و جستجوی منافع ملت خویش استفاده کند و اتحادیه اروپا تا این لحظه پاسخ های وافی از تهران دریافت نکرده است.



لازم به ذکر است که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشات متعدد خود همکاری ایران با این نهاد را سازنده و کامل دانسته است.

از سوی دیگر، شیخ محمد بن راشد آل مکتوم تاکید کرد که کشورش مخالف راه حل نظامی علیه ایران است و گفت: من شخصا معتقدم که جهان به راه حلی با ایران دست خواهد یافت.



معاون رئیس امارات عربی متحد گفت که وی شخصا معتقد است، بارقه ای درخصوص حل بحران هسته ای ایران وجود دارد.



صدر اعظم آلمان و معاون رئیس امارات عربی متحده در دیدار دیروز خود اوضاع سیاسی منطقه، برنامه هسته ای ایران و مواضع دوطرف در قبال این مسئله، تقویت روابط دوجانبه، اوضاع لبنان، افغانستان و مسئله فلسطین را بررسی کردند.