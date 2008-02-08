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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۱۲:۲۷

فعالیت جهادی دانشجویان علوم پزشکی در مناطق محروم حمایت می‌شود

فعالیت جهادی دانشجویان علوم پزشکی در مناطق محروم حمایت می‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از تصویب طرح و اقدامات حمایتی از فعالیتهای جهادی دانشجویان در مناطق محروم در هیئت رئیسه دانشگاه خبر داد و گفت: جهت گیری وظایف شغلی و حرفه ای گروه پزشکی باید به سمت جامعه نگری پیش رود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی روز گذشته در مراسم تجلیل از اعضای کانون جهادی بهداشت بسیج دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: این جهت گیری باید جامعه نگر باشد تا مطالبی که در آزمایشگاهها و دانشکدهها تدریس می شوند در جامعه عملیاتی شود.

وی با ابراز خرسندی از اقدام دانشجویان در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و فرهنگی به مردم منطقه محروم استان لرستان به ویژه حضور در منطقه شول آباد، این حرکت خودجوش دانشجویان را حرکتی بدیع برشمرد.

زالی افزود : دانشجویان با این حرکت خود ثابت کردند که همواره در حل مشکلات جامعه پیشتاز بوده اند و مهمترین وجه این کار نیز جهادی بودن آن بوده است.

وی تداوم این حرکت دانشجویان را نیازمند پیگیری دانست و گفت: این حرکت باید در سایر بخشهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز تسری پیدا کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: نفس این عمل باید مورد تکریم دانشگاه قرار گیرد. دانشجویانی که به آن مناطق رفته اند از نظر شرایط اسکان و تردد و تغذیه با مشکلاتی مواجه بودند در صورتی که این حق را داشتند که از امکانات مستقر در دانشگاه استفاده کنند و این حرکت خود نشان دهنده عزم راسخ این دانشجویان بوده است.

وی با تأکید بر استمرار فعالیتهای جهادی در دانشگاه گفت : برای معنی دار شدن بیشتر این حرکت جهادی باید گروهی برای شناسایی معضلات و مشکلات به مناطق مذکور ارسال شود و با اطلاعات بهداشتی مورد نیاز استخراج شده و به دانشگاه انتقال داده شود.

زالی با اشاره به هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه در زمینه اعزام برخی متخصصین به همراه دانشجویان جهادی گفت: از روسای دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای شرکت در این طرح جهادی دعوت به عمل آمده است تا با این طرح همگام شوند و در این مناطق محروم تأثیرگذار باشند.

کد مطلب 635109

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