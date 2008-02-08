به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا زالی روز گذشته در مراسم تجلیل از اعضای کانون جهادی بهداشت بسیج دانشجویی علوم پزشکی شهید بهشتی افزود: این جهت گیری باید جامعه نگر باشد تا مطالبی که در آزمایشگاهها و دانشکدهها تدریس می شوند در جامعه عملیاتی شود.

وی با ابراز خرسندی از اقدام دانشجویان در ارائه خدمات بهداشتی درمانی و فرهنگی به مردم منطقه محروم استان لرستان به ویژه حضور در منطقه شول آباد، این حرکت خودجوش دانشجویان را حرکتی بدیع برشمرد.

زالی افزود : دانشجویان با این حرکت خود ثابت کردند که همواره در حل مشکلات جامعه پیشتاز بوده اند و مهمترین وجه این کار نیز جهادی بودن آن بوده است.

وی تداوم این حرکت دانشجویان را نیازمند پیگیری دانست و گفت: این حرکت باید در سایر بخشهای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیز تسری پیدا کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار داشت: نفس این عمل باید مورد تکریم دانشگاه قرار گیرد. دانشجویانی که به آن مناطق رفته اند از نظر شرایط اسکان و تردد و تغذیه با مشکلاتی مواجه بودند در صورتی که این حق را داشتند که از امکانات مستقر در دانشگاه استفاده کنند و این حرکت خود نشان دهنده عزم راسخ این دانشجویان بوده است.

وی با تأکید بر استمرار فعالیتهای جهادی در دانشگاه گفت : برای معنی دار شدن بیشتر این حرکت جهادی باید گروهی برای شناسایی معضلات و مشکلات به مناطق مذکور ارسال شود و با اطلاعات بهداشتی مورد نیاز استخراج شده و به دانشگاه انتقال داده شود.

زالی با اشاره به هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه در زمینه اعزام برخی متخصصین به همراه دانشجویان جهادی گفت: از روسای دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای شرکت در این طرح جهادی دعوت به عمل آمده است تا با این طرح همگام شوند و در این مناطق محروم تأثیرگذار باشند.