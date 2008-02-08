انکار نفس و پرهیز نقش مهمی در فرهنگ مدرن که دربرگیرنده کمال آسایشهای فیزیکی است برعهده دارد و روزه گرفتن یکی از راههای بارز پرهیز محسوب می شود که مسیحیان از روز چهارشنبه، نخستین روز از ماه روزه‌داری آن را مورد توجه قرار می دهند.

نخستین روز از ایام روزه و که هفتمین چهارشنبه پیش از عید پاک است در تقویم کلیساهای غربی به عنوان "Ash Wednesday" به معنای یکشنبه خاکستر یاد شده که بدون احتساب یکشنبه ها عید پاک یا عید بازگشت مسیح از دنیای مردگان پس از آغاز روزه داری چهل روز دیگر برگزار خواهد شد.

نخستین روز از ایام روزه هر سال در روزهای متفاوتی برگزار می شود و این امر به تاریخ عید پاک بستگی دارد. مؤمنان در مراسم عشای ربانی چهارشنبه خاکستر با خاکستر تقدیس می شوند و کشیش روی پیشانی هر فرد با خاکستر یک صلیب می کشد که باید آن را تا پس از غروب آفتاب پاک کرد.

این نماد نزدیک شدن به عیدپاک و توبه در برابر خداوند را تداعی می کند. خاکستری که در این مراسم مورد استفاده قرار می گیرد از سوزاندن برگهای درخت نخل روز یکشنبه پیش از عیدپاک سال گذشته و از مخلوط کردن آن با روغن زیتون حاصل می شود.

در کلیساهای غربی این روز با روزه داری و پرهیز از گوشت و تعمق درباره رفتار خود همراه است و قرائت مزامیز و توبه و استغفار را به دنبال دارد. کاتولیکهای 18 تا 59 ساله در این ایام یک وعده غذایی کامل یا دو وعده غذای کوچک که مجموع آن به یک وعده نرسد صرف می کنند.

کلیسای انگلیکن، برخی از کلیساهای آزاد، کلیساهای لوتر، کلیسای متودیست، کلیسای متحد ( مشایخی و کلیسای متحد مسیح) کلیسای کاتولیک روم و کلیساهای وستلیان از جمله فرق و مذاهب مسیحی هستند که از امروز وارد ایام روزه و توبه می شوند.

دوره چهل روزه پرهیز و توبه مسیحیان نماد چهل روزی است که مسیح در بیابان گذراند. عدد چهل در اشارات متعددی در انجیل مشاهده می شود. مثل چهل روزی که موسی در کوه سینا با خداوند گذراند، چهل روز و شبی که حضرت الیاس برای رسیدن به کوه هروب گذراند و بارانی که خداوند در دوران نوح فراهم کرد چهل روز و شب به طول انجامید. قوم بنی اسرائیل چهل سال برای رسیدن به سرزمین موعود در سفر بودند. حضرت یوسف به شهر نینوا چهل روز وقت داد تا توبه کنند.

مسیح نیز برای چهل روز روزه گرفت، به بیابان رفت و شیطان تلاش کرد او را فریب دهد. مسیح بر هر سه وسوسه شیطان عبور و پس از آن رسالت نبوت خود را آغاز کرد.

در چهل روز ایام روزه داری مسیحیان به واسطه روزه‌داری خود از غذا و جشن پرهیز کرده و درخواست و توبه و پشیمانی می کنند. نیایش به معنای عدالت در مقابل خداوند، روزه به معنای عدالت در مقابل خود و صدقه به معنای عدالت در مقابل همسابه در این ایام به کرات مورد اشاره بزرگان مسیحی قرار گرفته است. مإمنان تلاش می کنند از گناه و فساد دوری جسته و به اموراتی بپردازند که آنها را به خدا بیشتر نزدیک می کند.