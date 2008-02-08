به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست بهزادی کارگردان، اسماعیل میهندوست مدیر تولید، حسین علیزاده آهنگساز، بایرام فضلی فیلمبردار، نگار جواهریان، علیرضا آقاخانی و رایا نصیری بازیگران و امیرحسین قاسمی صداگذار حضور داشتند.
کارگردان "تنها دو بار زندگی میکنیم" با ابراز خوشحالی از حضور در جمع اهالی رسانه گفت: "متاسفم که کپی فیلم به لحاظ تصویری کیفیت پائینی داشت. طرح اولیه فیلم سال 82 و زمانی که دچار دیسک کمر شده بودم در ذهنم شکل گرفت. آن زمان پزشکان مرا از بسیاری کارها منع کرده بودند و حسرت انجام آن همیشه با من بود. تم اصلی فیلم هم درست از اینجا شکل گرفت."
بهزادی درباره شباهت فیلمش با "نفس عمیق" پرویز شهبازی گفت: "فیلمنامه این کار را قبل از ساخته شدن "نفس عمیق" نوشته بودم و فکر نمیکنم فیلم من شباهتی با آن فیلم داشته باشد." وی درباره ریتم کند "تنها دو بار" اظهار داشت: "ما از ابتدا با مخاطب قرار گذاشتهایم ریتم به این صورت پیش برود. البته هر قدر به پایان فیلم نزدیک میشویم ریتم تندتر میشود."
وی درباره دلیل روایی حضور مینیبوس در فیلم گفت: "احساس کردم حضور سیامک در مینیبوس بهتر میتواند لحظات تنهایی او را نشان دهد. راننده مینیبوس با آنکه با مسافران بسیار سر و کار دارد، اما همیشه تنهاست و معمولا با مسافران زیاد حرف نمیزند."
کارگردان "تنها دو باز زندگی میکنیم" تصریح کرد: "وقتی فرم تغییر میکند به محتوا عمق میبخشد. از این رو سعی کردیم ساختار غیرخطی را برای فیلم انتخاب کنیم. یکسال و نیم طول کشید این فیلم را ساختم و این به دلیل وسواس من است. هر کارگردان دیگری بود در شش ماه فیلم را حتی اکران هم میکرد. به هر حال خوشحالم که سرانجام فیلم روی پرده آمد."
علیزاده درباره موسیقی متن "تنها دو بار زندگی میکنیم" اظهار داشت: "ابتدا با بهزادی برای ساخت موسیقی فیلم صحبت کردم. در این فیلم موسیقی نقش زیادی ندارد، اما به اندازهای که لازم است شنیده میشود. سعی کردیم موسیقی در برخی صحنهها حضور داشته باشد. به هر حال همکاری در این فیلم تجربهای بسیار ارزشمند برایم بود."
این آهنگساز و موسیقیدان سرشناس در ادامه افزود: "ساخت فیلم "تنها دو بار" در شرایط کنونی شجاعت زیادی میخواهد. تماشاگر و مخاطب هنر در ایران بسیار کم حوصله شده و دوست ندارد درباره فیلم فکر کند. این فیلم برایم یک معمای جالب بود که به تدریج حل شد."
آقاخانی نیز درباره نقش شخصیت سیامک در "تنها دو بار زندگی میکنیم" گفت: "یک سال از تولید فیلم میگذرد و من هنوز با سیامک زندگی میکنم. تصور بازی در این نقش را هم نمیکردم، اما با تلاش بهزادی از عهده نقش برآمدم."
جواهریان هم درباره بازی در این فیلم گفت: "من دو روز قبل از فیلمبرداری برای بازی در این نقش انتخاب شدم. در این مدت بهزادی از بازیگران زیادی تست گرفته بود و اگر راهنماییهای او نبود نمیتوانستم نقش دختری شاد را اینگونه بازی کنم. البته هنوز هم فیلمنامه را نخواندهام."
در پایان نشست پرسش و پاسخ فیلم سینمایی "تنها دو بار زندگی میکنیم" در سینما صحرا، فضلی، نصیری، قاسمی و میهندوست در سخنانی بسیار کوتاه هر یک درباره کار خود توضیحاتی ارائه کردند.
نظر شما