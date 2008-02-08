افزایش 23.1 درصدی تولید گاز چین در سال 2007

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از" شین هوا"، انجمن صنعتی نفت و گاز چین اعلام کرد: میزان تولید گاز طبیعی این کشور در سال 2007 با 23.1 درصد افزایش به 69.31 میلیارد متر مکعب رسید و این کشور قصد دارد در سال پیش رو این میزان را تا 76 میلیارد متر مکعب برساند.

این درحالی است که چین به منظور جلوگیری از آلودگی قصد دارد میزان استفاده از سوخت پاک گاز را افزایش دهد.

همچنین انجمن صنعتی نفت و گاز چین اعلام کرد: کشور چین تا سال 2010 سهم سوخت گاز را در مصارف سوختی به 5.3 درصد افزایش می دهد در حالیکه سهم گاز در مصارف سوختی چین در سال 2005 معادل 2.8 درصد بود.