کره ای ها صدر جدول را به خود اختصاص دادند

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله نیمه نهایی رقابت های تنیس روی میز بین المللی جام فجر "کیم سونگ چول" بازیکن کره ای تیم پتروشیمی با نتیجه 3 بر2 مغلوب دیگر هموطن و هم تیمی خود "جونگ کیونگ چول" شد.

در دیگر دیدار این مرحله "اوسویانگ" از کره جنوبی مقابل مهران احدی به برتری 3 بر صفر دست یافت.

در مرحله فینال این رقابت ها که شب گذشته برگزار شد "اوسویانگ" با نتیجه 3 بر صفر پیروز شد و عنوان قهرمانی مسابقات را از آن خود کرد و "جونگ کیونگ چول" هم در رده دوم قرار گرفت.

دیدار رده بندی نیز با همین نتیجه به سود "کیم سونگ چول" تمام شد تا این بازیکن کره ای پس از دو هموطن دیگر خود در رده سوم قرار بگیرد و مهران احدی به عنوان چهارمی بسنده کند.

در جریان این رقابت ها و برای مشخص شدن مقام های پنجم تا هشتم "سیم چول هول" و محمدرضا اخلاق پسند پس از پیروزی مشابه 3 بر صفر مقابل "هوآنگ تائو" و زمان ملا به مصاف هم رفتند.

در این بازی "سیم چول هول" با نتیجه 3 بریک از سد محمد رضا اخلاق پسند گذشت و به عنوان پنجمی دست یافت. پس از محمد رضا اخلاق پسند نیز "هوانگ تائو" و زمان ملا عنوان مشترک هفتمی را به خود اختصاص دادند.

در پایان مسابقات تنیس روی میز بین المللی جام فجر، فدراسیون تنیس روی میز کشورمان به بازیکن قهرمان 400 دلار جایزه نقدی اهدا کرد. نفرات دوم و سوم نیز 300 و 250 دریافت کردند. همچنین به نفرات چهارم تا پنجم به ترتیب 200، 150 و 100 دلار جایزه نقدی اهدا شد.