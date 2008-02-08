جلد سوم ایرانیکای روسی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ترجمه روسی «تأریخ هنر ایران» نوشته حبیب الله آیت اللهی با مساعدت رایزنی فرهنگی ایران در روسیه و مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی توسط انتشارات «خاورشناسی سن پترزبورگ» منتشر شد.

در پیش گفتار کتاب به قلم ناشر آمده است: این کتاب جلد سوم سلسله کتبی است تحت عنوان «Iranica» که بیانگر جنبه های مختلف زندگی اجتماعی ایران معاصر می باشد. طرح مذکور انعکاس روسی طرح دیگری است با نام «کتاب ایران» شامل سلسله کتبی که توسط مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (که مسئولیت آشنا کردن جامعه جهانی با ارزشهای سنتی و ویژگی های ایران معاصر را برعهده دارد) به چاپ رسیده است. براساس این طرح قرار بود یک رشته کتب ارزشمند در موضوع های مختلف زندگی ایران امروز منتشر گردد تا خوانندگان خارجی بتوانند اطلاعاتی را در مورد این کشور بطور مستقیم در اختیار داشته باشند. طرح «کتاب ایران» شامل 12 کتاب مربوط به نظام سیاسی، تاریخ ادب پارسی، گزیده تاریخ ایران، تاریخ هنر ایران، گذری بر جغرافیای ایران، اقتصاد، تعلیم و تربیت، خانواده، سوگواری های مذهبی در ایران، رسانه ها و ارتباطات است.

کتاب «تاریخ هنر ایران» خواننده را با انواع مختلف هنر ایران از دوران باستان تا عصر حاضر آشنا می کند؛ آثار معروف برنزی لرستان، ظروف سفالی، سکه ها، ظروف نقره ای دوره ساسانی، پارچه ها، قالیها، انواع کاشیها و غیره که در بهترین موزه های جهان جای ویژه ای دارند از این جمله اند.

فصل اول کتاب به هنر قبل از اسلام اختصاص دارد. فصل دوم اطلاعات ارزشمندی را درباره هنر اسلامی از زمان گرایش ایرانیان به اسلام تا پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به خوانندگان عرضه می کند و آخرین فصل هم به هنر معاصر ایران می پردازد.