تلاش محقق ایرانی برای ساخت تجهیزات الکترونیکی کم حجم

به گزارش خبرگزاری مهر، سالهای طولانی است که سازندگان تجهیزات و سیستمهای الکترونیکی با مشکلات و محدودیتهای زیادی در خصوص ساخت کوچکتر تراشه های الکترونیکی و به دنبال آن سیستمهای الکترونیکی کم حجمتر مواجه بوده اند.

از آن جمله می توان به فاصله میان آنتنها و آی.سی های سیلیکنی در تراشه های بی سیم فعلی اشاره کرد که تولید آنها به واسطه لزوم استفاده از استانداردهای متعدد به فرآیندی پیچیده تبدیل شده است.

اکنون گروهی ویژه در کنفرانس بین المللی مدارهای جامد به دنبال ارایه راه حلهایی برای از میان برداشتن این شکافها و تلفیق ریز اجزاء سازنده تراشه ها بر روی آنها هستند.

پروفسور علی حاج میری محقق ایرانی انستیتو فناوری کالیفرنیا که در راس این گروه ویژه تحقیقاتی قرار گرفته است، گفت : تکنیکهایی نظیر فیلترینگ و سویچینگ در تراشه ها معمولا با استفاده قطعات بزرگی صورت می گیرد که نتیجه آن افزایش حجم قطعات سازنده دستگاهی همچون رادیوست.

وی امیدوار است تا با همکاری سایر اعضای این تیم تحقیقاتی به پروتکولهای مناسب و موثری برای تولید کم حجمتر سیستمهای الکترونیکی دست یابد.