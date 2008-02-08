ویژگی استعمارستیزی انقلاب اسلامی بهترین الگو برای جهان عرب است

به گزارش خبرگزاری مهر، تاثیر پذیری توده های مردمی کشورهای اسلامی منطقه از دیگر اثرات انقلاب ایران در سطح منطقه ای و به تعبیری، فرا ملی بوده است به همین دلیل بسیاری از پژوهشگران، بر این باورند که انقلاب ایران یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در پیشبرد روند بیداری و آگاهی مسلمانان و افزایش فعالیتهای مؤثر اسلامی در جوامع مسلمانان بوده است.

اقبال لاهوری فیلسوف پاکستانی در کتاب "فلسفه خودی" پیش بینی می کند که تهران در آینده قرارگاه مسلمانان خواهد شد و در سال 1357 شاهد آغاز این حرکت بودیم و پس از گذشته 30 سال این مسئله تجسم بیشتری یافته است.

یکی از مهمترین ویژگیهای انقلاب اسلامی ایران، تداوم در تاثیرات خود بر افکار عمومی در منطقه بود.

این انقلاب تحولی گذرا نبود و به همین منظور پس از گذشت بیش از ربع قرن، هنوز اقدامات تقابلی علیه این نفوذ مردمی با بیان اتهاماتی همچون "هلال شیعی" و غیره دیده می شود.

گرچه امروزه بحثهای بسیاری در ارتباط با اختلافات مذهبی و دینی در خاورمیانه به چشم می خورد، اما در واقع انقلاب ایران را می توان نقطه عطفی در طرح همزیستی مسالمت آمیز به ویژه بین فرق مختلف اسلامی قلمداد کرد، تحولی که با شعار فرقی بین شیعه و سنی نیست، طرح برادری بین فرق مختلف اسلامی و همچنین تبلیغ اصول اساسی اسلامی مبنی بر رفع اختلاف و اصلاح امور مسلمین روز به روز تاثیر بیشتری بر ابعادد مختلف زندگی مسلمانان در منطقه بر جای گذاشت.

دکتر "حلمی محمد القاعود" استاد دانشگاه طنطا در مصر در گفتگوی تلفنی با گروه بین الملل خبرگزاری مهر که به مناسبت فرارسیدن بیست و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی انجام شد، با بیان اینکه پرهیز از طایفه گری از ویژگی های مهم انقلاب اسلامی ایران است، اظهارداشت : اگر انقلاب اسلامی در چارچوبی که امام خمینی(ره) ترسیم کرده بودند،همچنان گام بردارد؛ همواره از آنچه که اکنون به جنگ طایفه ای شهرت یافته، دور باقی خواهد ماند.

وی خاطر نشان کرد: جنبش مردم ایران در سازندگی و رتق و فتق امورشان از طریق شورا و دستیابی به مشارکت حداکثری وشبه کامل مردمی در انتخاب مسئولان ونمایندگان مجلس و بقیه مراکز دولتی از شاخص ترین دستاوردهای داخلی این انقلاب، از نظر ناظران خارجی است.

محمد القاعود در ادامه افزود : البته برخی از مسائل وانتقادهایی هم دراین چارچوب وجود دارد که از آن میان باید به برخی از مشکلات موجود با چند کشور عربی اشاره کرد.

این اکادمیست مصری در ادامه ارزیابی خود از انقلاب اسلامی تاکید کرد: بنیانگذارانقلاب اسلامی ایران، انقلاب را با شاخص اسلامی فراگیر آن آغاز کرد وهرگز اشاره ای به مسائل طایفه ای نداشت وحتی در اوایل پیروزی انقلاب از هیئت لبنانی که برای تبریک به ایران آمده بود با عنوان نمایندگان مسلمانان لبنان ونه شیعیان لبنان استقبال کرد تا نشان از نگاه بسیار تیزبین ایشان به این مسائل باشد.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: انقلاب اسلامی اکنون مورد هجمه های شدیدی قرار گرفته و تلاشهای زیادی از سوی قدرتهای بزرگ برای خدشه وارد کردن به چهره آن به ویژه در بعد مذهبی صورت می گیرد، زیرا این انقلاب برای بسیاری از عاشقان آزادی برای جهان عرب و تمام جهان محسوب می شود و جهان عرب در واقع تشکیل دهنده عمق استراتژیک ایران است از این رو پیشنهاد می کنم مشکلات باقی مانده بین جمهوری اسلامی و برخی از کشورهای عربی همچنان از راه توافق،تفاهم وبه شکلی آگاهانه حل و فصل شود به ویژه اینکه مودت و تفاهم اسلامی می تواند حلال بسیاری از مشکلات باشد.

این استاد دانشگاه های مصر در پایان گفتگو با مهر تاکید کرد: از اوان پیروزی انقلاب، شیفته آن بوده ام، این انقلاب توانست طی سالیان گذشته به بهترین شکلی در صحنه جهانی ابراز وجود کرده و با برتری بر دشمنانش الگویی برای جهان عرب واسلامی در نحوه برخورد با خودکامگی های صلیبی ـ استعماری باشد.