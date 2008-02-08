روابط فرهنگی ایران و اندونزی بسیار کهن است

الف- اخبار ایران



روزنامه "کوران تمپو" در ویژه نامه ماهانه خود با چاپ مقاله کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران در اندونزی به بررسی تاثیرگذاری فرهنگ و زبان فارسی در اندونزی پرداخت که در ادامه به گوشه هایی از این مقاله اشاره می شود:

در 11 فوریه آینده ما بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران و روز ملی خود را جشن خواهیم گرفت لذا مناسب دیدیم در این فرصت به بررسی روابط میان اندونزی و ایران از بعد تاریخ، فرهنگ، ادبیات و زبان بپردازیم.



اندونزی از سالها پیش یعنی قرن 7 میلادی با کشورهای دیگری مانند ایران، چین، اعراب و دیگر کشورهای منطقه در ارتباط بوده است ولی در این میان تاثیرگذاری ایرانیان در اندونزی بقدری بوده است که پروفسور "حسین جاجادینگرات" یکی از محققان اندونزیایی معتقد است که اسلام را ایرانیان به اندونزی آورده اند. در آن سال ها ایرانیانی که به منظور تجارت به اندونزی سفر می نمودند در کنار تجارت به تبلیغ دین اسلام نیز می پرداختند و مقدمات آشنایی مردم اندونزی با دین مبین اسلام را فراهم می ساختند. بعدها رفت و آمدهای متعدد تجار ایرانی به اندونزی خصوصا به منطقه "پاسای" باعث شد تا برخی از این تجار با زنان اندونزیایی ازدواج نموده و تشکیل خانواده دهند و تشکیل چنین خانواده هایی موجب بوجود آمدن پادشاهی پرشیا در منطقه "پاسای" اندونزی شد.



به نوعی می توان گفت رابطه میان مردمان اندونزی و ایران موضوع جدیدی نمی باشد بلکه رابطه میان مردمان اندونزی و ایران رابطه ای می باشد که ریشه در تاریخ دارد و پیش از پذیرش اسلام توسط ایرانیان نیز با حضور تجار ایرانی در خاک اندونزی برقرار بوده است و همین رفت و آمد ها و روابط میان مردمان دو کشور باعث شده است که زبان اندونزی تاثیرپذیری بسیاری از زبان فارسی دربرداشته باشد تا جایی که امروز بیش از 360 کلمه فارسی در زبان اندونزی موجود می باشد که از این میان 161 کلمه تنها در متون ادبیاتی و 152 کلمه در زبان روزمره مردم اندونزی مورد استفاده قرار می گیرد. قصه ها و افسانه های فارسی نیز تاثیر بسزایی در قصه ها و افسانه های اندونزی داشته اند که در این میان می توان به افسانه های "امیر حمزه" و "یوسف اسکندر" اشاره نمود.



متاسفانه با توجه به حضور هلند در اندونزی در قرون 17 میلادی رابطه اندونزی با دیگر کشورهای مسلمان من جمله ایران به پایین ترین سطح خود کاهش یافت ولی در سال 1980 به بعد و با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی ایران بار دیگر ادبیات و کتب فارسی در اندونزی حضور پررنگ تری پیدا کردند تا جایی که جدا از حضور آثار شاعران نامی ایران مانند عطار، عمر خیام، سعدی، عراقی و غیره صدها جلد از آثار شخصیت های بزرگ ایرانی من جمله آیت الله خمینی، علامه طباطبایی، علی شریعتی و غیره ترجمه و در اختیار مردم اندونزی قرار گرفته است که این حضور گسترده روابط میان دو کشور اندونزی و ایران در تمامی زمینه ها خصوصا در زمینه فرهنگ، ادبیات و زبان را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک می کند.

ب- اخبار و تحولات سیاسی داخلی



روزنامه رعیت مردکا در مطلبی درباره مسائل سیاسی اندونزی می نویسد که پیش بینی می شود پیروان سازمان اسلامی نهضت العلماء که تا به امروز همواره از حزب بیداری ملی و شخص "عبدالرحمن وحید" در انتخابات حمایت می نمودند در انتخابات آینده دیگر از "گوس دور" حمایت نکنند.



"گرگ فیلی" یکی از استادان و محققان دانشکده تحقیقات آسیایی دانشگاه ملی استرالیا پس از تحقیقات فراوان به نتایج جالب توجهی دست یافته است که یکی از آنان عدم حمایت پیروان NU از "عبدالرحمن وحید" می باشد. وی در این رابطه می گوید : "گوس دور" اینک به یک فرد دیکتاتور در بدنه حزب بیداری ملی تبدیل شده است زیرا وی بدون تامل بسیاری از مقامات این حزب را اخراج نموده است. به عقیده وی حزب بیداری ملی که هم اکنون دچار بحران داخلی می باشد در انتخابات ریاست جمهوری تنها قادر به کسب 8 الی 10 درصد آرا خواهد شد از طرف دیگر تاسیس حزب جدید بیداری ملی علما نیز باعث خواهد شد تا حامیان حزب بیداری ملی که اکثرا در جاوه شرقی می باشند به این حزب جدید روی آورند.



خبرگزاری انتارا می نویسد به گفته "استفان اسمیت" وزیر امورخارجه استرالیا، "حسن ویرایودا" وزیر امورخارجه اندونزی در راستای توسعه روابط دوجانبه میان دو کشور، امروز پنجشنبه جاکارتا را به مقصد استرالیا ترک خواهد نمود. وی ادامه داد : "ویرایودا" در سفر سه روزه خود به استرالیا در ابتدا در شهر "پرس" حاضر خواهد شد و جلسه مشترکی را با من برگزار خواهد نمود که موضوع اصلی این جلسه پیگیری تعوافقات ایجاد شده در سفر ماه دسامبر گذشته من به اندونزی خواهد بود.

لازم بذکر است طبق اخبار رسیده وزرای دو کشور اندونزی و استرالیا در دیدار با یکدیگر توافقنامه امنیتی که پیشتر در جزیره "لومبوک" اندونزی به امضاء رسانده بودند را با یکدیگر تبادل خواهند نمود که این تبادل توافقنامه به معنای آغاز اجرای توافقنامه مذکور میان 2 کشور می باشد همچنین در این سفر "ویرایودا" دیداری را با "کوین راد" نخست وزیر جدید استرالیا خواهد داشت.

اندونزی و استرالیا 2 کشور بسیار بزرگ منطقه بشمار می روند و این 2 کشور با توجه به نزدیکی به یکدیگر روابط بسیار نزدیک و مستحکمی را با یکدیگر پایه گذاری نموده اند. در بخش دادوستد و سرمایه گذاری نیز همکاری میان اندونزی و استرالیا بسیار چشمگیر است تا جایی که میزان دادوستد دوکشور در سال 2007 – 2006 به بیش از 10.4 میلیارد دلار رسید و میزان سرمایه گذاری این دو کشور نیز در سال گذشته از مرز 3.5 میلیارد دلار گذشت.

خبرگزاری انتارا همچنین گزارش داد که رؤسای سازمان های اسلامی نهضت العلماء و محمدیه در اجلاس مشورتی سازمان ملل شرکت نمودند



"هاشم موزادی" رئیس سازمان اسلامی نهضت العلماء به همراه "دین شمس الدین" رئیس سازمان اسلامی محمدیه در اجلاس مشورتی سازمان ملل که بمدت 3 روز در محل سازمان ملل در نیویورک با شرکت علمای دیگر کشورها برگزار می شود، شرکت نمودند.

"دین شمس الدین" دیروز در این رابطه در مصاحبه خود با خبرنگار خبرگزاری انتارا در نیویورک گفت: در این اجلاس علمای بسیاری از کشورهای مختلف دنیا حضور دارند و ما در جلسه اولیه این اجلاس از طرح در دست کار کمیسیون توانبخشی حقوقی (Legal Empowerment) آشنا شدیم. وی تصریح کرد : آنان (کمیسیون توانبخشی حقوقی) مشغول تنظیم برنامه و طرح های خود می باشند و قصد دارند در این راستای با پیشنهادهای علمای دینی مبنی بر استفاده از عنصر دین در راستای پیشبرد اهداف این مرکز استفاده نمایند.

رئیس سازمان اسلامی محمدیه گفت : این کمیسیون توسط "آلبرایت" وزیر امورخارجه سابق آمریکا هدایت می شود و قصد دارد تا با اقدامات و تلاش های خود از 3 حقوق پایه مردم فقیر یعنی حق برخورداری از محل زندگی، حق کار کردن و حق داد و ستد نمودن، محافظت نماید.

لازم بذکر است در کمیسیون توانخبشی حقوقی شخصیت های بسیاری من جمله نسخت وزیر انگلیس، رئیس جمهور سابق برزیل، رئیس جمهور سابق مکزیک و سفرای کشورهای آسیا-آفریقای سازمان ملل، حضور دارند.



خبرگزاری انتارا همچنین در مطلبی نوشت که "هاجریانتو طوهاری" یکی از اعضای فراکسیون حزب گلکار و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اندونزی اعلام نمود: دیگر وقت آن رسیده است که اندونزی عادت همیشگی خود مبنی بر واردات تسلیحات نظامی برای رفع نیاز ارتش را ترک کند. وی تصریح کرد : البته ما بارها در کمیسیون اول اعلام داشته ایم که ارتش به تسلیحات نظامی بیشتری احتیاج دارد ولی نکته این موضوع آن است که مقامات این سخن ما را شنیده و مستقیما دستور افزایش واردات تسلیحات نظامی را صادر نمودند و این در حالی است که نظر همیشگی ما توجه به تولیدات تسلیحاتی داخلی بوده است.

"طوهاری" درباره سخنان "سوسیلو بامبانگ یودیونو" رئیس جمهور اندونزی در ارتباط با کنار گذاشتن تسلیحات فرسوده ارتش نیز گفت : من نیز با این نظر رئیس جمهور موافق می باشم زیرا استفاده از تسلیحات فرسوده خطر زیادی را بهمراه دارد لذا بهتر است که دیگر مورد استفاده قرار نگیرند ولی سوال اصلی اینجاست که در صورت کنار گذاشتن این تسلیحات ارتش با کدامین تسلیحات نظامی به انجام وظیف خود بپردازد؟

وی بار دیگر بر استفاده از صنایع نظامی داخلی برای تامین نیاز ارتش تاکید نمود و گفت : دولت تا به امروز بیشتر خرید تسلیحات خارجی را به استفاده از صنایع داخلی ترجیح می دهد و اگر ما خواهان پیشرفت صنایع تسلیحاتی خود می باشیم باید به آن اعتماد کنیم و به توسعه آن کمک کنیم زیرا بدون حمایت دولت از صنایع نظامی داخلی این صنایع به نتیجه نخواهند رسید.



خبرگزاری انتارا همچنین گزارش داد که ساختمان کمیسیون مبارزه با فساد مالی تهدید به بمب گذاری شد.دیروز حوالی ساعت 19:00 ساختمان اصلی کمیسیون مبارزه با فساد مالی (KPK) تهدید به بمب گذاری شد لذا جلسه بازجویی از "آولیا پوهان" نائب رئیس سابق بانک مرکزی اندونزی به زمان دیگری موکول شد.

سخنگوی KPK در این رابطه به خبرنگاران گفت : ما در ساختمان کمیسیون مبارزه با فساد مالی مشغول بازجویی از نائب رئیس بانک مرکزی اندونزی بودیم که تهدید به بمب گذاری شدیم، سپس ما دستگاه های مربوط را در جریان گذاشتیم ولی هیچگونه بمب و یا شیء مشکوک دیگری در ساختمان KPK یافت نشد.