آمار و ارقام جداول برنامه چهارم با هم همخوانی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در جمع صنعتگران ومعدنکاران استان هرمزگان گفت: در حالیکه در دولت نهم 114 درصد رشد سرمایه‌گذاری داشتیم، کاهش نرخ بیکاری طبق برنامه چهارم توسعه پیش نرفته است و این نشان دهنده درست نبودن اعداد وارقام پیش بینی شده دراین برنامه است.وی با اشاره به محقق شدن اهداف برنامه در زمینه پیش‌بینی ارزش افزوده گفت : براساس اعلام بانک مرکزی ارزش افزوده بخش صنعت ومعدن 11.7 بوده است که پیش بینی می کنیم این رقم افزایش نیز داشته باشد.

وزیر صنایع ومعادن با اشاره به پیشرفتهای خوب کشور در حوزه صنعت ومعدن افزود: امروز پیشرفت استان هرمزگان با چند سال پیش قابل مقایسه نیست به طوریکه بیش از دو هزار هکتار زمین در شهرکهای صنعتی این استان آماده واگذاری شده که 50 درصد آن واگذار شده است ولی با آرمان ما بسیار فاصله دارد.

محرابیان در ادامه با اشاره به انتقادات صنعتگران ومعدنکاران از شیوه برخورد بانکها گفت : بخشی که دولت نهم معتقد به جراحی آن بود بخش بانکهاست که این کار در حال انجام است ولی حوزه ای که سالها به خطا رفته است و هیچ ریسکی را نمی‌پذیرد به زمان نیاز دارد واگر مشکل بانک حل شود بخش عمده ای از مشکل تولید حل خواهد شد.

وزیر صنایع ومعادن با بیان اینکه دولت در اصلاح سیستم بانکها جدی است افزود: متاسفانه براساس قانون برنامه چهارم توسعه دولت حق ندارد برای بانکها تعیین تکلیف کند.

وی در خصوص استان هرمزگان گفت: این استان در بخش صنایع انرژی بر استعداد فوق العاده ای دارد و منطقه ویژه ای مخصوص این حوزه تعریف شده است که باید بخش خصوصی در این حوزه وارد شود.

محرابیان همچنین صنایع کشتی سازی را از پتانسیل های مناسب این استان برشمرد وبر سرمایه گذاری در حوزه صنایع پایین دست کشتی سازی تاکید کرد.

وزیر صنایع ومعادن در ادامه با بیان اینکه حدود0 80 طرح بزرگ برای کشور مطالعه شده است افزود: این طرح ها بر اساس مزیتهای نسبی هر منطقه تعریف شده وطرح هایی با توجیه اقتصادی انتخاب شده که25 طرح از مجموع 800 طرح برای استان هرمزگان پیش بینی شده است.

وی خاطر نشان کرد: این 800 طرح ، طرحهایی است که تسهیلات آن تعیین شده وبا اجرای آن که نیاز کشور است شاهد جهشی در حوزه صنعت ومعدن خواهیم بود.

محرابیان در خصوص مشکلات ماشین آلات معادنی گفت : در قانون جدید ،ماشن آلات معدنی مشمول یکسری تخفیفات در سود وعوارض گمرکی شوند تا بتوانیم ماشین آلات معدنی را بازسازی کنیم .

وزیر صنایع ومعادن با تشکر از نمایندگان مجلس که در خصوص افزایش بهره مالکانه بازنگری کردند، گفت : سال آینده بهره مالکانه معادن افزایش نخواهد یافت .

وی همچنین در خصوص گذاشتن پروانه بهره برداری به عنوان وثیقه نزد بانکها گفت: یکماه پیش در دولت مصوب شد واختیار به وثیقه قرار دادن پروانه بهره برداری به وزیر واگذار گردید