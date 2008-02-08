تیم ملی فوتبال کشورمان دوم فروردین ماه به دیدار بحرین می رود

به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری بازی تدارکاتی یکی از نیازهای امروز فوتبال کشورمان در رده ملی است که در این ارتباط با فدراسیون های حاشیه خلیج فارس و کشورهای همسایه مذاکراتی انجام شده که تا به امروز نتیجه ای در برنداشته است.

در همین ارتباط پس از مسکوت ماندن مذاکرات با فدراسیون فوتبال عمان گفتگوها با فدراسیون فوتبال بحرین آغاز شده که توافقاتی نیز در برداشته است. در صورتی که توافق نهایی حاصل شود تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از رویارویی با کویت در دور دوم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در روز شنبه دوم فروردین ماه با بحرین دیدار می کند .

تیم کشورمان پس از دیدار با بحرین منامه را به مقصد کویت ترک می کند و در روز چهارشنبه ششم فروردین ماه به مصاف تیم ملی فوتبال کویت خواهد رفت.