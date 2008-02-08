مشایخی الگوی جوانان در اخلاق و منش است

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد محمدحسین ایمانی خوشخو با حضور در منزل مشایخی با این هنرمند دیدار و گفتگو کرد.

معاون هنری وزیر ارشاد ضمن اظهار خرسندی از بهبود وضعیت جسمانی و سلامتی جمشید مشایخی گفت: "ایشان از هنرمندان پیشکسوت و مؤثر است که نه تنها در عرضه هنر، بلکه در اخلاق و منش الگویی برای جوانان این عرصه به شمار می‌رود."

وی اظهار امیدواری کرد مشایخی بار دیگر در صحنه نمایش حضور یابد و در نمایشی مناسب به ایفای نقش بپردازد. مشایخی نیز با اظهار تمایل به حضور در صحنه نمایش یادآور شد تمایل و آمادگی دارد در نمایشی آئینی با متن و اجرای مناسب، بازی کند.

جمشید مشایخی چندی پیش به دلیل بیماری در بیمارستان آتیه تهران بستری بود که با رفع کسالت وی نگرانی اهالی هنر و خانواده ایشان هم مرتفع شد.