نامزدهای میزبانی رقابت های جهانی تنیس روی میز جوانان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، هند، بحرین و آفریقای جنوبی سه کشوری هستند که آمادگی خود را برای برگزاری مسابقات تنیس روی میز جوانان جهان در سال 2011 به فدراسیون جهانی این رشته (ITTF) اعلام کرده اند.

اعضای هیئت رئیسه ITTF در جریان نشست آتی خود که در حاشیه رقابت های جهانی چین در شهر گوانجو تشکیل می شود شرایط این سه کشور را بررسی و یکی از آنها را به عنوان میزبان رقابت های جوانان جهان درسال 2011 معرفی می کنند.

مسابقات جهانی تنیس روی میز 5 تا 12 اسفندماه آینده در دو بخش مردان و زنان در کشور چین برگزار می شود.