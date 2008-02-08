خدمات رایگان اتوبوسرانی و مترو/ نقل و انتقال راهپیمایان با 3000 دستگاه اتوبوس

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز 22 بهمن خدمات شرکت واحد اتوبوسرانی از جمله اتوبوس‌های تندرو رایگان است، ضمن این که شرکت مترو نیز تا ساعت 10 صبح این روز کلیه مسافران را به صورت رایگان به ایستگاه‌های منتهی به مسیر راهپیمایی می‌رساند.

بر اساس این گزارش، اتوبوس‌های شرکت واحد از ساعت 30/7 بامداد 22 بهمن از کلیه میدان‌های مهم و پارک ‌سوارها و پایانه‌های اتوبوسرانی شهروندان رابه مسیر راهپیمایی رسانده و پس از پایان مراسم نسبت به بازگرداندن آنها به مبادی اولیه اقدام می‌کنند.

این گزارش حاکیست، اتوبوس‌های شرکت واحد در پایان مراسم با استقرار در خیابان شهید حبیب الله به مقصد شمال و شمال شرق، بزرگراه یادگار حضرت امام(ره) به مقصد شرق و شمال شرق، بلوار استاد معین و خیابان 21 متری جی به مقصد جنوب و جنوب ‌شرق، خیابان‌های زنجان جنوبی و کارگر جنوبی به مقصد جنوب، بزرگراه آیت الله سعیدی به مقصد جنوب و بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی و خیابان‌های شهید رحمانی و شهید عزیزی به مقصد شمال و شمال غرب، راهپیمایان را به مبادی اولیه باز می‌گردانند.

لازم به ذکر است، در مجموع 3000 دستگاه اتوبوس شرکت واحد از اقصی نقاط شهر مردم شهید پرور و همیشه در صحنه تهران را در 22 بهمن به خیابان آزادی و مسیرهای منتهی به میدان آزادی منتقل می ‌کنند.