حزب الله و خط امام (ره) انحصاری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، کنعانی مقدم دبیر کل حزب سبز و دبیرسیاسی ائتلاف حزب الله در اولین همایش ائتلاف فراگیر اصولگرایان به سخنرانی پرداخت.

وی با بیان اینکه سه درس را می توان از حضرت امام خمینی (ره) آموخت، گفت : یک درس در رابطه با آزادی است یعنی ما در انتخاب کردن آزاد هستیم اما انتخابی که همراه با مسئولیت باشد.

کنعانی مقدم افزود: همانگونه که حضرت امام انحصارطلبی را نفی کردند می توان گفت هیچ چیز انحصاری نیست و هیچ شخص وگروهی نمی تواند بگوید من حزب اللهی هستم یا فقط من خط امامی هستم و آزادی مد نظر حضرت امام یعنی شکستن تمامی این انحصار طلبی ها و باز کردن راه برای مردم.

دبیر کل حزب سبز درس دیگر امام را استقلال عنوان کرد و اظهار داشت : استقلال تنها به سیاست خارجی و اقتصاد منحصر نمی شود بلکه باید در فکر، اندیشه و تئوری نیز استقلال داشته باشیم .



وی تصریح کرد: حال که در آستانه انتخابات هستیم نباید به انحصار طلبی بپردازیم و به بهانه اینکه ما پیروز میدان هستیم یا نیستیم نظرات خود را تحمیل کنیم ، باید مجلسی شکل بگیرد که در آن مردم احساس پیروزی بکنند.



کنعانی مقدم خاطر نشان کرد : مردمسالاری تنها با حضور مردم محقق می شود .